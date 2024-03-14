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Московский листок

Путин обратился к россиянам перед голосованием за него

Опубликовано 14.03.2024 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Путин обратился к россиянам перед голосованием за него

Президент России обратился к гражданам перед трехдневным голосованием на выборах президента России, пишет РИА Новости со ссылкой на его обращение, которое транслировал Первый канал в полном соответствии с законодательством о выборах.

Он напомнил, что уже завтра по всей стране откроются избирательные участки. А то вдруг кто позабыл...

Путин подчеркнул, что итоги всенародного голосования прямо повлияют на развитие государства в предстоящие несколько лет. Естественно, повлияют, самым непосредственным образом. Да и итоги, в общем, не секрет...

По его словам, выборы — это шаг в будущее, и голос каждого гражданина имеет ценность. Президент добавил, что «единственным источником власти в нашей стране является народ», а участие в выборах — «есть проявление патриотических чувств».

И будущее, в которое мы сейчас делаем шаг, тоже не секрет, в общем... Мы в нем уже скоро четверть века живем.

А.Б.



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