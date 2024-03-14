Глава МАГАТЭ исключил применение ядерного оружия на Украине

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси не видит в настоящее время условий для применения ядерного оружия в контексте ситуации на Украине.
При этом Гросси отметил, что пять постоянных членов СБ ООН, которые являются единственными признанными с точки зрения международного права странами с ядерным оружием, заявляли, что ядерная война никогда не может быть выиграна и ее не должно быть.
В Кремле заявляли, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.
Согласно "Основам государственной политики в области ядерного сдерживания", Россия рассматривает ядерное оружие "исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней вынужденной мерой".
То есть доктрина не исключает применения ядерного оружия в крайнем случае. Просто по мнению главы МАГАТЭ пока такой крайний случай не настал.
Но, к примеру, доктрина допускает применение ЯО в случае "воздействия противника на критически важные государственные и военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил".
Например, атака БПЛА на объекты Дальней авиации в Саратовской области, что уже было. А могут быть и удары по позиционным районам РВСН, атаки беспилотных катеров на базы ядерного флота, удары по элементам СПРН.
В общем, как говорится, "вопрос открытый"...
А.Б.
|
|