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Московский листок

Глава МАГАТЭ исключил применение ядерного оружия на Украине

Опубликовано 14.03.2024 в разделе комментариев 0

война атомная бомба
Глава МАГАТЭ исключил применение ядерного оружия на Украине

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси не видит в настоящее время условий для применения ядерного оружия в контексте ситуации на Украине.

При этом Гросси отметил, что пять постоянных членов СБ ООН, которые являются единственными признанными с точки зрения международного права странами с ядерным оружием, заявляли, что ядерная война никогда не может быть выиграна и ее не должно быть.

В Кремле заявляли, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.

Согласно "Основам государственной политики в области ядерного сдерживания", Россия рассматривает ядерное оружие "исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней вынужденной мерой".

То есть доктрина не исключает применения ядерного оружия в крайнем случае. Просто по мнению главы МАГАТЭ пока такой крайний случай не настал.

Но, к примеру, доктрина допускает применение ЯО в случае "воздействия противника на критически важные государственные и военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил".

Например, атака БПЛА на объекты Дальней авиации в Саратовской области, что уже было. А могут быть и удары по позиционным районам РВСН, атаки беспилотных катеров на базы ядерного флота, удары по элементам СПРН.

В общем, как говорится, "вопрос открытый"...

 А.Б.



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