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Московский листок

Путин отметил долгосрочный дефицит рабочих рук

Опубликовано 14.03.2024 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Путин отметил долгосрочный дефицит рабочих рук

Президент Путин в интервью для "Россия 1" и РИА Новости заявил о дефиците кадров в ближайшие годы и дал понять о необходимости трудовой миграции: «Наши предприниматели должны понимать, что ситуация для них с точки зрения наличия рабочих рук не изменится к лучшему в ближайшие годы. Они столкнутся с дефицитом рабочей силы».

При этом, по словам президента, рабочих мигрантов в России по сравнению с другими странами сравнительно немного - от общего числа работающих они составляют 3,7%.

То есть собственных рабочих рук остро не хватает, а завозных сравнительно немного.

Но трудовая миграция в последние два года демонстрирует не рост, а сокращение, равно имеет место отток квалифицированных кадров за границу и привлечение лиц трудоспособного возраста к СВО. И все эти тенденции не имеют пока перспектив на уменьшение, тем более по ожидаемым итогам выборов.

Вероятно, расширение возможностей для участия в трудовом процессе самозанятых до некоторой степени может микшировать ситуацию, повторю, не исправить, но смягчить. Это уже говорю как представитель профсоюза "Новый труд".

А вот ограничения на трудовую миграцию, которая и без этого сокращается, введение "нового крепостного права" для мигрантов, ситуацию только усугубит.

 А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Таре русских в лодке отказались работать за три рубля
Монморанси написал 14.03.2024 11:45
Мигранты это наемные рабы. И предприниматели не проводят их как работников за которых надо платить отчисления в фонды пенсионный и соц страх и медстрах. Только за черный нал. Отработал неде получи. Дешево и конечно нуженое дело для предпринимателей. То есть мелких жуликов вертикали власти.
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