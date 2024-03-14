Путин отметил долгосрочный дефицит рабочих рук

Президент Путин в интервью для "Россия 1" и РИА Новости заявил о дефиците кадров в ближайшие годы и дал понять о необходимости трудовой миграции: «Наши предприниматели должны понимать, что ситуация для них с точки зрения наличия рабочих рук не изменится к лучшему в ближайшие годы. Они столкнутся с дефицитом рабочей силы».

При этом, по словам президента, рабочих мигрантов в России по сравнению с другими странами сравнительно немного - от общего числа работающих они составляют 3,7%.

То есть собственных рабочих рук остро не хватает, а завозных сравнительно немного.

Но трудовая миграция в последние два года демонстрирует не рост, а сокращение, равно имеет место отток квалифицированных кадров за границу и привлечение лиц трудоспособного возраста к СВО. И все эти тенденции не имеют пока перспектив на уменьшение, тем более по ожидаемым итогам выборов.

Вероятно, расширение возможностей для участия в трудовом процессе самозанятых до некоторой степени может микшировать ситуацию, повторю, не исправить, но смягчить. Это уже говорю как представитель профсоюза "Новый труд".

А вот ограничения на трудовую миграцию, которая и без этого сокращается, введение "нового крепостного права" для мигрантов, ситуацию только усугубит.

А.Б.