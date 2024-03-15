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Московский листок

Трудовые права соблюдать нужно. Даже если работник коммунист

Опубликовано 15.03.2024 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Трудовые права соблюдать нужно. Даже если работник коммунист

12 марта 2024 года городской суд Санкт-Петербурга подтвердил решение суда первой инстанции — нарушать права профсоюза по-прежнему нельзя.

 

Напоминаем, ранее прокуратура вынесла определение о том (в ответ на обращения Профсоюза), что работодатель ОБЯЗАН предоставить профсоюзу помещение, обязан пропускать на территорию предприятия руководителей профсоюза, даже если они на предприятии не работают (допустим, внаглую уволены работодателем и восстанавливаются через суд). «Дикси» такая позиция не понравилась. Кампания попыталась обжаловать определение прокуратуры в суде.

 

Но 10 апреля 2023 года Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение:

«В удовлетворение административного иска АО «Дикси Юг» к прокуратуре СПб, прокуратуре Пушкинского района СПб о признании незаконным представления об устранении нарушений трудового законодательства и законодательства о профессиональных союзах — ОТКАЗАТЬ!»

Далее последовала апелляция «Дикси» в суд второй инстанции. Но 12 марта 2024 года городской суд Санкт-Петербурга подтвердил решение Пушкинского суда.

 

Интересы работников защищали (в этом и следующих процессах) — Рауф Вердиев (лидер первички), Маленцов Степан Сергеевич (Председатель Профкома) при консультационной поддержке Сергея Владимировича Храмова (Генеральный инспектор труда Союза Профсоюзов России).

 

Судя по всему, «Дикси» придётся как-то смириться с тем, что:

- в РФ есть Трудовое законодательство;

- в РФ есть органы, следящие за соблюдением Трудового законодательства;

- Если работники обращаются в эти органы ДОСТАТОЧНО НАСТОЙЧИВО – органы начинают работать!

Кстати, интересны доводы, которыми представитель «Дикси» пытался объяснить свою позицию.

Представитель «Дикси» и в первом суде и в суде апелляционной инстанции пытался приобщить документы, свидетельствующие о том, что лидер первички профсоюза Рауф Вердиев является членом коммунистической партии. Суд эти документы приобщать к делу отказался. В общем, если ты коммунист, это не значит, что у тебя нет трудовых прав. По крайней мере, официально.

 

Особо отметим, что руководство «Дикси Юг» вроде бы вступило в диалог с Первичной профсоюзной организацией.

В настоящий момент идут переговоры. Однако эти переговоры на данный момент не вызвали у «Дикси» желания пойти в суде на мировое соглашение с прокуратурой и профсоюзом (хотя им предлагалось).

 

Подробно о причинах, вынудивших работников объединиться в профсоюз:

https://dzen.ru/a/YZpF3bwuUyoKbgVN

https://dzen.ru/a/ZInGpwPltUbjVEe7

 

 

 



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