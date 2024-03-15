Бездействие - как форма существования организации "Европейское коммунистическое действие"

Как мы знаем, по основному вопросу коммунистического движения - отношение к войне на Украине - в 2022-23 году произошло размежевание между партиями и даже расколы в рядах некоторых партий. В том числе Европейская коммунистическая инициатива (ECI, ЕКИ) разделилась на две части, одна из которых по инициативе КПГ заявила о прекращении деятельности ЕКИ и образовала новое сообщество – Европейское коммунистическое действие (ECA, ЕКД ). Эти товарищи выступают против войны вообще, утверждая, что все участвующие стороны одинаково империалистические и в равной степени ответственны за разыгрывающуюся трагедию. Мол, два года народы погибают за прибыли своих хозяев

Основной тон на недавней конференции Европейского коммунистического действия в Стамбуле на тему: «Два года после начала империалистической войны на Украине. Выводы и опыт для коммунистов», - был задан выступлением представителя КПГ – Солиднет | КП Греции, Два года убивали людей «для того, чтобы насытилось блюдо хозяина» (solidnet.org)

РКРП как партия, отстаивающая позиции ортодоксального марксизма, выступившая на встречах солиднет в Гаване и Измире с альтернативной точкой зрения, которую поддержали десятки партий солиднет и других, не согласилась с роспуском ЕКИ и считает своим долгом ответить на продолжение, надо думать честных, но от этого не ставших менее опасными, заблуждений греческих товарищей и их сторонников.

К сожалению, вынуждены отметить, что новый блок партий, назвавший себя Европейским коммунистическим действием (ЕКД, «Действие»), в своих позициях отличился удивительным безразличием и бездействием по отношению к всё более разворачивающемуся на Украине и в мире фашизму. Нет, мы не будем утверждать, что товарищи ничего не делают и не борются с капитализмом. Но мы даём эту оценку применительно к реакции греческих товарищей на уже высказанную в их адрес критику и на явные допущенные теоретические ошибки.

Во-первых, прежде всего, отметим, что товарищи упорно пытаются свести дело к неоправданному, с их точки зрения, вторжению вооруженных сил России на территорию Украины в феврале 2022 г. Они как бы забыли, что карательная операция ведется нацистскими силами на Донбассе по крайней мере с 2014 г. Что к началу СВО за 8 лет эта война со стороны украинских нацистов унесла не менее 15 тысяч жизней народа ДНР и ЛНР, в основном - мирного населения, детей и женщин. Кроме этого, товарищи, называющие себя интернационалистами, замалчивают, что эти карательные действия ведут настоящие фашисты, которые сами себя называют сторонниками и продолжателями дел соратников Гитлера - Бандеры и Шухевича. Которые не только отличились сносами памятников Ленину и советским воинам, не только отметились символикой со свастиками и др. нацистскими знаками, не только вооружились лозунгами «Москаляку на гиляку» и «Хороший москаль – это мертвый москаль!», но и сожгли живьем 2 мая 2014 г. в Одессе в Доме профсоюзов, согласно официальным данным, 48 человек. Ещё более странным является тот факт, что товарищи из «Действия» как-то забыли и проявляют бездействие в реализации заявлений, принятых с их же участием на предыдущих встречах солиднет, здесь же в Афинах! (Солиднет | 20 IMCWP, Борьба с фашизмом – это не прошлое, а задача сегодняшнего дня (solidnet.org))

Заявление XX Международной встречи коммунистических и рабочих партий в Афинах 23-25 ноября 2018 года

Борьба с фашизмом не в прошлом, а задача сегодняшнего дня

Коммунистические и рабочие партии, участвующие во встрече, поддерживают антифашистскую борьбу трудового народа Донбасса, против которого нынешний украинский режим (при поддержке империализма США и ЕС) использует все способы подавления, вплоть до физического уничтожения в ходе открытых военных действий, и заявляют свой категорический протест росту нацизма и решительную готовность бороться с возрождающейся коричневой чумой.

При этом коммунисты знают, что покончить с фашизмом навсегда можно лишь покончив с капитализмом.

Этой борьбе мы посвятим всю свою деятельность и жизни.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Предложено Союзом коммунистов Украины, Российской коммунистической рабочей партией, Сирийской коммунистической партией

Алжирская партия за демократию и социализм

Партия труда Австрии

КП Бельгии

Бразильская коммунистическая партия

Новая коммунистическая партия Великобритании

Социалистическая рабочая партия Хорватии

Коммунистическая партия Эстонии

Коммунистическая партия Македонии

Единая коммунистическая партия Грузии

Коммунистическая партия Греции

Венгерская рабочая партия

Социалистическая партия, Литва

Коммунистическая партия Люксембурга

Коммунистическая партия Мальты

Коммунистическая партия Мексики

Новая коммунистическая партия Нидерландов

Коммунистическая партия Норвегии

Коммунистическая партия Пакистана

Палестинская коммунистическая партия

Палестинская народная партия

Коммунистическая партия Парагвая

Коммунистическая партия Российской Федерации

Российская коммунистическая рабочая партия

Коммунистическая партия Советского Союза

ОГП-КПСС

Новая коммунистическая партия Югославии

Коммунисты Сербии

Коммунистическая партия народов Испании

Коммунистическая партия Шри-Ланки

Коммунистическая партия Свазиленда

Сирийская коммунистическая партия

Коммунистическая партия Судана

Коммунистическая партия США

Союз коммунистов Украины

Ну и где, разрешите спросить, выполнение клятвы - посвятить этой борьбе всю свою деятельность и жизни? Или фашистов уже нет? Они уже перевоспитались? Или вы решили для чистоты ваших теоретических построений, что пусть нацисты выполнят свои обещания повырезать всех жителей Донбасса?

Мы с этим никак не можем согласиться.

Во-вторых, как было уже отмечено в предыдущей дискуссии, греческие товарищи отказались от научного определения фашизма, данного Коминтерном (Димитровское определение). При этом своего определения они нам не раскрывают. По нашему мнению, просто потому, что его нет. «Действие» здесь просто бездействует. Зато они походя вспоминают и упрекают Коминтерн замечаниями: «…. Сегодня коммунистическое движение является более опытным, и достаточно тех компартий, которые отвергли логику создания различных «антифашистских фронтов» с участием буржуазных сил, сделали выводы из истории, подчеркнув, что борьба с фашизмом должна быть неотделима от борьбы с капиталистическим «чревом», порождающим его». Заявление настолько звонкое, насколько и пустое. Так, наши товарищи из «Действия», сами не проведя ещё никаких действий против живых фашистов, уже упрекнули в неправильных действиях и Сталина, и Коминтерн, и Советский Союз, которые в конечном итоге разгромили фашистов в 1945 г.

А наши товарищи из «Действия» в запале борьбы за свое первенство и самую большую теоретическую принципиальность продолжают отталкивать возможных союзников за то, что они недостаточно коммунистичны: «На «острие копья», в ущерб классовому подходу к международным событиям, в ущерб компартиям, опирающимся на марксизм-ленинизм, возникла новая международная организация под лицемерным названием «Всемирная антиимпериалистическая платформа» (ВАП). ВАП, главную роль в которой играют социал-демократические силы и некоторые компартии или группы, не имеющие особого влияния на рабочий класс своих стран, явно встала на сторону империалистических «грабителей». Вот так, оказывается антиимпериалистическая борьба, если она идет не под начальством вождей «Действия», наносит ущерб компартиям, опирающимся на марксизм-ленинизм. Мы тоже не разделяем оценок ВАП относительно Китая и России, как опоры мирового социалистического движения, но отказываться от союзников, да ещё записывать платформу в подельников империализма никак нельзя. Сие утверждение настолько нелепо, что вспоминается шутка Маркса о том, что он в данном варианте получается не марксист.

В-третьих, товарищи так и не хотят отвечать на замечание, что они искажают ленинскую теорию империализма, отрицая ядро его содержания о том, что «… капитализм выделил теперь горстку (менее одной десятой доли населения Земли, при самом «щедром» и преувеличенном расчёте - менее одной пятой) особенно богатых и могущественных государств, которые грабят — простой «стрижкой купонов» — весь мир» (ПСС т.27 стр. 308.). Они практически отрицают, что главная опасность сегодня исходит от империализма США и их союзников по грабежу из блока НАТО, они исповедуют некую теорию империалистической пирамиды, где все империалисты борются между собой. Товарищи даже заявляют, что они, «Компартии, опирающиеся на марксизм-ленинизм и пролетарский интернационализм, усилили свою антиимпериалистическую борьбу».

Что тут скажешь? Товарищи действительно усилили шумовые эффекты и поток словесных обвинений, но не ведя прицельную борьбу против откровенного фашизма, и главного источника фашизма – реакционного финансового капитала империализма США, они тем самым уводят источник фашизма от ответственности своими утверждениями, что все воюющие стороны равно ответственны за войну. Мы же утверждаем, что со стороны России военные действия во многом носят вынужденный, защитительный характер против агрессии США и НАТО, развязанной руками нацистов Киева. Военное поражение и расчленение России, повторение ею судьбы Югославии, Ирака, Ливии никак не в интересах мирового рабочего класса.

Товарищи из КПГ и ЕКД справедливо гордятся тем, что они выступили против: «Когда НД, СИРИЗА, ПАСОК и крайне правые партии в Европейском парламенте вместе с партиями европейских «левых» поддержали абсурдную военную резолюцию европейских империалистов, призывавшую к массовому увеличению военной поддержки реакционного правительства Зеленского. КПГ проголосовала против и осудила этот факт. КПГ выступила как против отправки военной техники, принадлежащей греческим вооруженным силам, на Украину, так и против обучения украинских военнослужащих». Это, конечно, безусловно правильная позиция. Мы за это товарищей уважаем. Но, надо бы понимать, что эти героические голосования против и демонстрации протеста нужны, но это протесты обычные, привычные, многолетние и не учитывающие того, что сегодня перед нами настоящие фашисты, и просто стыдить их тем, что это плохо, антидемократично и антинародно, …. когда идет вооруженная борьба с этими фашистами, - это очень слабо. Это как бы кукиш в кармане. Это фактическое бездействие ЕКД.

Приходится прямо сказать, что это бездействие находит свое продолжение в общей кампании солидарности с борющимся народом Палестины.

То, что КПГ идет в первых рядах массовых акций солидарности с Палестиной, против геноцида палестинского народа со стороны оккупационного государства Израиль, это безусловно правильно и похвально. Но то, что товарищи не хотят видеть того непреложного факта, что одна и та же хищная свора империалистов поддерживает украинских нацистов на Украине и израильских сионистов в секторе Газа, это даже не ошибка, это идеологическое разоружение движения. Недопустимое бездействие «Действия».

И уж совсем странным выглядит утверждение греческих товарищей, что в данной конкретной войне «ЕС не тащится за США», что утверждение российского руководства о том, что европейские лидеры «подвласны» США, не имеет под собой основания». Этот вывод настолько нелеп на фоне выступлений трудящихся Европейских стран, что даже возражать неудобно. КПГ отрицает очевидное – интересы стран ЕС откровенно сдаются на откуп США. Пример взрыва подводных газопроводов и отказа от поставок энергоносителей налицо. Роль США и доля в торговле сжиженным газом с Европой растет, военные заказы растут, трудящиеся Европы возмущаются, производство и капиталы уходят из стран ЕС за океан, а «Действие» бездействует … Понятно, что есть европейские империалисты, и сегодня получающие выгоды, есть мечтающие оторвать кусок в случае поражения России, есть те, которые уже планируют получить прибыль от вложений в восстановление Украины, но противоречие этой линии интересам трудящихся Европы очевидно, не говоря уже об опасности разрастания конфликта в действительно большую, вплоть до мировой, войну.

В общем–то товарищи из «Действия» говорят много правильных и хороших слов. Они, например, утверждают: «Рабочий класс, народные слои в авангарде с коммунистическими и рабочими партиями должны активизировать свои усилия против вовлечения стран в империалистические планы и войны. Связать эту борьбу с борьбой за современные права трудового народа, ставя под сомнение господство капитализма, используя трещины, возникающие в капиталистической системе (выд.-ред.), которые приведут к её свержению и построению нового социалистического-коммунистического общества, которое положит конец эксплуатации и войнам. ЕКД, партии, входящие в него, призваны сыграть ведущую роль в этом необходимом деле».

Слова безусловно правильные. Но вот использования трещин в лагере империализма товарищи не видят и не хотят видеть. «Действие» пока не просто бездействует, а и разглагольствуют о своей принципиальной позиции по отношению к равной ответственности фашистов и их жертв в развязанной войне. Не хотят использовать помощь в борьбе недостаточно политически просвещенных союзников, в т.ч. социал-демократов. Это ошибки. Так фашизм не победить. Таких принципиальных в своей чистоте теоретиков-интернационалистов настоящий фашизм может только поприветствовать. Бездействующее «Действие» – им вполне подходит.

Международный отдел ЦК РКРП

14.03. 2024г. Ленинград