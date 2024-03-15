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Московский листок

Сегодня. И завтра. Послезавтра еще

Опубликовано 15.03.2024 в разделе комментариев 2

путин цензура выборы кремль
Сегодня. И завтра. Послезавтра еще

Сегодня начались... ну, эти самые, которые по закону сейчас даже произносить боязно... Не говоря о том, чтобы к чему-то призвать или кого-то похвалить или поругать.

Сегодня. И завтра. Послезавтра еще. Прийти и... Но лучше из дома. И тогда они не пройдут! Пройдут другие, но им можно. А паразитам - никогда! Хотя паразиты - лучшие люди нашего района, живут в Лондоне или на Мальдивах. Кто победней - в Армении, но оттуда скоро выгонят.

Главное, чтобы было будущее! И чтоб оно было как всегда. Пусть всегда будет солнце! Никто не возражает? Остальное приложится. Как-нибудь. К какому-нибудь приличному месту.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Скажите спасибо
Утреннему кофе написал 15.03.2024 09:14
Современники приводят фантастический эпизод, где в Москве к толпе рабочих-металлургов обращается Ленин, спрашивая, неужели они хотят, чтобы вернулись белые. На что "металлисты" отвечают да кто угодно, белые, черные, сам сатана, только вы бы вымелись.
Петроградская губчека (не зубчик, автозамена, нет) докладывает о массе провокаторских слухов о близком конце советской власти.
Протесты в городах сильно большевистское правительство пугают.
Одно дело белые, или крестьяне. Другое дело рабочие, оплот и твердыня советской власти.
Чтобы справиться, большевики пользуются известной формулой кнута и пряника. С одной стороны, разогоняют демонстрации, Чека сажает самых активных протестующих; еще лидеров меньшевиков арестовывают типа ВСЕХ (5 тысяч человек, включая полностью весь ЦК их партии) как и других социалистов.
Анархистка Эмма Гольдман, наблюдающая за этим с растущим разочарованием, пишет: Проходят массовые аресты. Обычное зрелище: группа забастовщиков, которых чекисты ведут в тюрьму. Массовое недовольство в городе. Слышала, что несколько профсоюзов ликвидировали, а их активных членов арестовала Чека.
С другой стороны, в города спешно свозят больше продовольствия, увеличивают пайки, разрешают частную торговлю и убирают заградительные отряды; заводы запускают.
К конце февраля протесты начинают идти на спад. И вот тут-то пламя, казалось бы, затухающее, перекидывается на
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Скажите спасибо
Утреннему кофе написал 15.03.2024 09:09
Ибо после Владимира Ильича Ульянова тире Ленина в Российской империи, ссср, рф не было никогда выборов, а происходит обман граждан. С целью жрать от пуза и с рать на граждан, соседей и коллег.
А какой беспредел творится на этом медиа ресурсе?
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