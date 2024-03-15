Сегодня начались... ну, эти самые, которые по закону сейчас даже произносить боязно... Не говоря о том, чтобы к чему-то призвать или кого-то похвалить или поругать.
Сегодня. И завтра. Послезавтра еще. Прийти и... Но лучше из дома. И тогда они не пройдут! Пройдут другие, но им можно. А паразитам - никогда! Хотя паразиты - лучшие люди нашего района, живут в Лондоне или на Мальдивах. Кто победней - в Армении, но оттуда скоро выгонят.
Главное, чтобы было будущее! И чтоб оно было как всегда. Пусть всегда будет солнце! Никто не возражает? Остальное приложится. Как-нибудь. К какому-нибудь приличному месту.
А.Б.
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Утреннему кофе написал 15.03.2024 09:14
Петроградская губчека (не зубчик, автозамена, нет) докладывает о массе провокаторских слухов о близком конце советской власти.
Протесты в городах сильно большевистское правительство пугают.
Одно дело белые, или крестьяне. Другое дело рабочие, оплот и твердыня советской власти.
Чтобы справиться, большевики пользуются известной формулой кнута и пряника. С одной стороны, разогоняют демонстрации, Чека сажает самых активных протестующих; еще лидеров меньшевиков арестовывают типа ВСЕХ (5 тысяч человек, включая полностью весь ЦК их партии) как и других социалистов.
Анархистка Эмма Гольдман, наблюдающая за этим с растущим разочарованием, пишет: Проходят массовые аресты. Обычное зрелище: группа забастовщиков, которых чекисты ведут в тюрьму. Массовое недовольство в городе. Слышала, что несколько профсоюзов ликвидировали, а их активных членов арестовала Чека.
С другой стороны, в города спешно свозят больше продовольствия, увеличивают пайки, разрешают частную торговлю и убирают заградительные отряды; заводы запускают.
К конце февраля протесты начинают идти на спад. И вот тут-то пламя, казалось бы, затухающее, перекидывается на
Утреннему кофе написал 15.03.2024 09:09
А какой беспредел творится на этом медиа ресурсе?