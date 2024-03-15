Сегодня начались... ну, эти самые, которые по закону сейчас даже произносить боязно... Не говоря о том, чтобы к чему-то призвать или кого-то похвалить или поругать.

Сегодня. И завтра. Послезавтра еще. Прийти и... Но лучше из дома. И тогда они не пройдут! Пройдут другие, но им можно. А паразитам - никогда! Хотя паразиты - лучшие люди нашего района, живут в Лондоне или на Мальдивах. Кто победней - в Армении, но оттуда скоро выгонят.

Главное, чтобы было будущее! И чтоб оно было как всегда. Пусть всегда будет солнце! Никто не возражает? Остальное приложится. Как-нибудь. К какому-нибудь приличному месту.

А.Б.