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Московский листок

Китайские профсоюзы предложили ввести право на офлайн-отдых

Опубликовано 15.03.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Китайские профсоюзы предложили ввести право на офлайн-отдых

Глава канцелярии Всекитайской федерации профсоюзов Люй Гоцюань предложил включить в трудовое законодательство право на «офлайн-отдых», а также ужесточить наказание для компаний, практикующих «невидимую сверхурочную работу».

Заявление Люй сделал на проходящей в Пекине сессии Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 14-го созыва.

Профсоюзный лидер считает, что современные технологии размыли границы между работой и личной жизнью. Состояние «онлайн 24/7» негативно сказывается на физическом и психическом состоянии работников. Считается, что проверить данные, отправить сообщение, ответить в рабочем чате — простые и быстрые задачи, однако они превращаются ежедневную рутину.

Люй предложил пересмотреть стандартное рабочее время, чтобы четко определить сверхурочную работу в интернете и компенсацию за неё.

На самом деле проблема есть, особенно в странах АТР, где уже достаточно давно есть статистика смертей от переработки. Хроническое утомление, приводящее к остановке сердца.

У нас такой официальной статистики нет, но характер работы ряда категорий трудящихся, особенно платформенных занятых, приводит к подобным эксцессам - физиология у китайских и русских работников одна и та же.

Вообще право на отдых, завоеванное промышленными рабочими в ХХ веке, не блажь и не подачка эксплуататрских классов низшим, а физиологическая необходимость - есть нормы труда и нормы отдыха, которые позволяют восстановиться после трудового дня и трудовой недели.

Система отношений к отдыху в системе "новой экономики" еще попросту не отработана, на что и указал товарищ Люй. А вот "потогонная система" уже функционирует, без всякого принуждения.

Конкурируют не только предприятия, но и работники внутри предприятия. Эта конкуренция подгоняет людей, заставляет работать буквально без сна и отдыха.

С этой проблемой уже сталкивалось "Яндекс-такси" - недоспавший, уставший водитель становится опасен для других и для самого себя. До смертей за рулем, как в Корее, не дошло, но агрегатору пришлось регулировать режим труда и отдыха водителей, чтобы не допускать опасных переработок.

Но что происходит в других секторах? Курьеры - те точно работают на износ, днем и ночью.

Есть профсоюз "Новый труд", но до выступления нашего представителя на трибуне Госдумы или Совета безопасности пока еще очень далеко. А вопрос уже перезрел...

 



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