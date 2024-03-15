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Московский листок

Макрон, верни Эльзасскую советскую республику!

Опубликовано 15.03.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Макрон, верни Эльзасскую советскую республику!

Макрон назвал возвращение Крыма Украине гарантией прочного мира.

Крымский полуостров должен быть снова признан частью Украины для достижения прочного мира. Такую гарантию безопасности в регионе назвал президент Франции Эммануэль Макрон в ходе интервью в преддверии встречи с главами Германии и Польши, сообщает Newsweek.

«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что я скажу очень просто: не может быть прочного мира, если не будет суверенитета, если не будет возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым», — подчеркнул он.

По словам французского лидера, если Россия выиграет в конфликте на Украине, «доверие к Европе будет сведено к нулю». Он также отметил, что сегодня Россия является врагом Франции.

Очевидно, что Франция Макрона является врагом не только России, но и русского народа. Потому что возвращение Крыма в состав Украины будет означать геноцид 2,5-миллионного населения полуострова - этого нынешние украинские власти даже не скрывают.

Процитирую Лешу Навального: "Крым не бутерброд с сыром, чтобы передавать его туда-сюда".

Правда же, полуостров в составе России уже 10 лет, выросло поколение, получившее образование в российской школе, российских вузах, привыкшее жить в России. Кто имеет право передавать их туда-сюда?

И потом, их родители сделали вполне сознательный выбор на референдуме.

В Европе не признают референдума по Крыму? Ну а по Косово был вообще референдум, или албанцы просто оторвали историческую территорию от Сербии, а недовольных тихо вырезали?

Или турецкий Кипр - Макрон не хочет вернуть его обратно, в родную гавань? Про Тайвань не говорю вообще, это типа не в Европе... А Украина не хочет вернуть Львов Польше, а Закарпатье - Венгрии?

И потом - в 1918-м году была провозглашена Эльзасская советская республика, образован Рабочий и Солдатский Совет города Страсбург 10 ноября 1918 года, советская власть была установлена и в городах Хагенау, Мюлузе, Меце, Кольмаре — на всей территории Эльзаса. Были изданы декреты о свободе слова и печати, об отмене цензурного контроля за почтовой перепиской, о свободе собраний и манифестаций, об амнистии. Ввиду массовых забастовок, было объявлено о повышении заработной платы.

22 ноября 1918 года французским оккупационным командованием было объявлено о роспуске Советов, аннулировании их постановлений и аннексии Эльзаса Францией. После этого были восстановлены все привилегии, заработная плата снижена до предыдущего уровня, а забастовки рабочих подавлялись военной силой, «агитаторов» и «подстрекателей» расстреливали.

Г-н Макрон не хотел бы восстановить сначала историческую справедливость в Эльзасе, а потом уже пялиться на Крым?

А.Б.



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