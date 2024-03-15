Российская экономика демонстрирует уверенный рост, сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, санкционная политика Запада против России оказалось нерезультативной.

В сообщении говорится, что россияне довольны экономическим положением страны. Также подчеркивается, что уровень безработицы в России остается на историческом минимуме.

Экономика России показывает уровень, который совсем не напоминает кризис.

По данным Bloomberg, показатели на начало 2024 года по розничным продажам, реальной заработной плате и промышленному производству оказались лучше, чем прогнозировали аналитики.

Смотрю на свою пенсию - что-то совсем не растет, хотя некто Путин и обещал, когда увеличивал пенсионный возраст, что она будет расти на тысячу рублей в год... Или он имел в виду не мою пенсию, а свою?

А, я же числюсь "работающим пенсионером". Но где тогда моя зарплата?

А-а... Есть доходы от рекламы! Которые два года назад мне перекрыл Яндекс в России, по решению РКН, и Гугл "там", обложив всех русских санкциями, поголовно, без разбора пола и возраста. Любопытно, что действовали они синхронно...

Но экономика растет, это всем очевидно. Раньше то, что покупал за рубль, теперь стоит два. А рост экономики-то в рублях считают...

А.Б.