Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Экономика растет..

Опубликовано 15.03.2024 в разделе комментариев 0

кризис экономика
Экономика растет..

Российская экономика демонстрирует уверенный рост, сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, санкционная политика Запада против России оказалось нерезультативной.

В сообщении говорится, что россияне довольны экономическим положением страны. Также подчеркивается, что уровень безработицы в России остается на историческом минимуме.

Экономика России показывает уровень, который совсем не напоминает кризис.

По данным Bloomberg, показатели на начало 2024 года по розничным продажам, реальной заработной плате и промышленному производству оказались лучше, чем прогнозировали аналитики.

Смотрю на свою пенсию - что-то совсем не растет, хотя некто Путин и обещал, когда увеличивал пенсионный возраст, что она будет расти на тысячу рублей в год... Или он имел в виду не мою пенсию, а свою?

А, я же числюсь "работающим пенсионером". Но где тогда моя зарплата?

А-а... Есть доходы от рекламы! Которые два года назад мне перекрыл Яндекс в России, по решению РКН, и Гугл "там", обложив всех русских санкциями, поголовно, без разбора пола и возраста. Любопытно, что действовали они синхронно...

Но экономика растет, это всем очевидно. Раньше то, что покупал за рубль, теперь стоит два. А рост экономики-то в рублях считают...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы оцениваете работу президента Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Фальшивые опросы на фальшивом фоне
Фальшивые опросы на фальшивом фоне
10.03.2024
Что есть человек
Что есть человек
08.03.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Экономика растет.. (0)
Макрон, верни Эльзасскую советскую республику! (0)
Выборы уже слишком близко, обещания можно не исполнять (0)
Китайские профсоюзы предложили ввести право на офлайн-отдых (0)
Сегодня. И завтра. Послезавтра еще (2)
Трудовые права соблюдать нужно. Даже если работник коммунист (0)
Бездействие - как форма существования организации "Европейское коммунистическое действие" (1)
Путин отметил долгосрочный дефицит рабочих рук (9)
Глава МАГАТЭ исключил применение ядерного оружия на Украине (9)
Путин обратился к россиянам перед голосованием за него (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Медведевская "формула мира"
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: По поводу происходящего в Белгородской, Курской, Орловской областях
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: 5 сигналов Запада, который решил сбросить с себя Украину
Дарья Митина Дарья Митина: "Фрау"
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок стар, он суперстар
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss