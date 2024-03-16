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Московский листок

Явка обещает быть 100 процентов или немного больше

Опубликовано 16.03.2024 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Явка обещает быть 100 процентов или немного больше

К утру 16 марта число проголосовавших онлайн на выборах президента москвичей достигло 2,5 миллиона, за минувшую ночь было выдано около 200 тысяч цифровых бюллетеней, сообщает "Российская газета".

Всего избирателей в Москве около 7,6 миллиона. То есть за первый из трех дней только дистанционно проголосовал каждый третий.

Ясно, что такими темпами явка обещает быть 100 процентов или немного больше. Но кто же придет на избирательные участки по-старинке, ножками?

Тем временем Прокуратура Москвы повторно выпустила предостережение в связи с с призывами к одновременному прибытию на избирательные участки в 12:00 17 марта. Предыдущее предостережение ведомство опубликовало 14 марта. Ранее к таким действиям призывали соратники оппозиционера Алексея Навального, скрывшегося от ответственности на Борисовсем кладбище.

Прокуратура расценивает эти действия как «незаконные массовые публичные акции». В ведомстве заявили об ответственности за участие в подобных акциях, распространение информации о них, воспрепятствование осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий, а также вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних.

Странно, но узнал об этом мероприятии из предостережения прокуратуры. Привлечет ли она сама себя к ответственности за "распространение информации"?

Ну и касаемо квалификации явки на избирательный участок как «незаконные массовые публичные акции» - это мне положительно нравится. Я вообще люблю всякий постмодерн.

 А.Б.



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