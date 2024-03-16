МИД Финляндии не исключает новой войны с Россией

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен допустила возможность отправки западных войск на Украину.

Глава ведомства призвала США и другие западные страны не выступать категорично против идеи отправки войск в Киев, «если условия ухудшатся».

Валтонен считает, что не следует исключать такую возможность в долгосрочной перспективе, так как неизвестно, насколько «серьезной станет ситуация».

«Однако финская позиция ясна: сейчас мы не отправляем никакие войска и не желаем это обсуждать», — сказала глава МИД.

Правильно, пусть это будет наш маленький финский сюрприз: сидим на попе ровно, а потом раз - и финские парни под Питером. Как во времена Маннергейма и Гитлера.

Правда, тогда из Финки в Питер можно было пешком или на рейсовом автобусе, а сейчас двести верст от Выборга. Хорошо повоевали.

Пора в родную гавань. С Евросоюзом явно не зашло, обнищали и разорились. А с НАТО еще веселей...

А.Б.