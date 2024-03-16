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Московский листок

МИД Финляндии не исключает новой войны с Россией

Опубликовано 16.03.2024 в разделе комментариев 1

украина закон финляндия
МИД Финляндии не исключает новой войны с Россией

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен допустила возможность отправки западных войск на Украину.

Глава ведомства призвала США и другие западные страны не выступать категорично против идеи отправки войск в Киев, «если условия ухудшатся».

Валтонен считает, что не следует исключать такую возможность в долгосрочной перспективе, так как неизвестно, насколько «серьезной станет ситуация».

«Однако финская позиция ясна: сейчас мы не отправляем никакие войска и не желаем это обсуждать», — сказала глава МИД.

Правильно, пусть это будет наш маленький финский сюрприз: сидим на попе ровно, а потом раз - и финские парни под Питером. Как во времена Маннергейма и Гитлера.

Правда, тогда из Финки в Питер можно было пешком или на рейсовом автобусе, а сейчас двести верст от Выборга. Хорошо повоевали.

Пора в родную гавань. С Евросоюзом явно не зашло, обнищали и разорились. А с НАТО еще веселей...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Опять тухлятина
Кущ свежий написал 16.03.2024 11:53
Один и тот же затхлый бубнеж про "родную гавань". Раньше это было просто смешно, потом раздражало, теперь вызывает недоумение и серьезные вопросы об адекватности пациента. Ты, Баранов, эту дырявую шляпу больше никому не показывай, а лучше съешь.
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