Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Песков агитирует за ДЭГ

Опубликовано 16.03.2024 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Песков агитирует за ДЭГ

Песков рассказал, что электронно проголосовал на выборах президента России.

«Я это сделал первым делом утром, электронно», — сказал он.

Песков назвал такой способ голосования очень удобным.

А так можно?

Вот прокуратура высылает предостережения за попытку прийти на участок и проголосовать в определенное время. А пресс-секретарь президента сообщает, что голосовал дистанционно и всем советует.

Он бы еще порекомендовал, за кого из кандидатов голосовать удобней. Ну там, фамилия короче, больше букв знакомых, читать легче...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы оцениваете работу президента Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Фальшивые опросы на фальшивом фоне
Фальшивые опросы на фальшивом фоне
10.03.2024
Что есть человек
Что есть человек
08.03.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Финляндии тоже воруют у НАТО (0)
Песков агитирует за ДЭГ (0)
МИД Финляндии не исключает новой войны с Россией (1)
Явка обещает быть 100 процентов или немного больше (0)
Экономика растет.. (4)
Макрон, верни Эльзасскую советскую республику! (2)
Выборы уже слишком близко, обещания можно не исполнять (2)
Китайские профсоюзы предложили ввести право на офлайн-отдых (1)
Сегодня. И завтра. Послезавтра еще (9)
Трудовые права соблюдать нужно. Даже если работник коммунист (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: ПОВЕСТКА ДНЯ - 10: положите рубль на место!
Дарья Митина Дарья Митина: Харитонов - и точка!
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: О том, почему три дня выборов это ошибка
Дарья Митина Дарья Митина: Кадровое
Дарья Митина Дарья Митина: Неплохо раскрыли тему
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss