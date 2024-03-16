Песков агитирует за ДЭГ

Песков рассказал, что электронно проголосовал на выборах президента России.

«Я это сделал первым делом утром, электронно», — сказал он.

Песков назвал такой способ голосования очень удобным.

А так можно?

Вот прокуратура высылает предостережения за попытку прийти на участок и проголосовать в определенное время. А пресс-секретарь президента сообщает, что голосовал дистанционно и всем советует.

Он бы еще порекомендовал, за кого из кандидатов голосовать удобней. Ну там, фамилия короче, больше букв знакомых, читать легче...

А.Б.