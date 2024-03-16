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Московский листок

В Финляндии тоже воруют у НАТО

Опубликовано 16.03.2024 в разделе комментариев 0

украина нато
В Финляндии тоже воруют у НАТО

Элитные авто и недвижимость вместо 5 тысяч бронежилетов: в Финляндии задержаны три человека по подозрению в отмывании средств, присвоенных на закупки амуниции для ВСУ.

Среди задержанных – представитель частной компании, которая недопоставила Минобороны 50% от закупленных и полностью оплаченных бронежилетов

Три человека задержаны по подозрению в отмывании средств Министерства обороны Украины при закупке средств индивидуальной защиты на сумму 5,7 млн евро. На недвижимость одного из задержанных, гражданина Финляндии, наложен арест.

Всего трое?

А давайте подсчитаем. 1100 евро за один типовой армейский бронежилет. Не многовато? В Москве типовой армейский бронежилет можно купить за 30-40 тысяч рублей, то есть 300-400 евро. И это коммерческая цена, выше себестоимости.

Я с самых первых дней СВО говорил, что там нет и капли благотворительности - на военных поставках на Украину в Европе очень хорошо наживаются. И частная компания в данной схеме понятно для чего - не чтобы платить деньги, а чтобы выводить, поскольку цена поставки гораздо выше реальной цены.

Да и какая вообще цена, если поставки идут с армейских складов, и эти закупки были уже оплачены из бюджета бог знает когда.

В общем, молодцы, продолжайте разворовывать экономику Евросоюза.

 А.Б.



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