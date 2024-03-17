ФБ МСЭ. Опасно для жизни инвалидов.

29 февраля 2024 года Борунова Марина Вячеславовна (москвичка, многодетная мать, инвалид) стояла в пикете под окнами Министерства Труда и Социальной защиты с плакатом: «Прекратите мучить инвалидов ежегодными экспертизами. Вы нас убиваете!»

Марине Боруновой пришлось выйти в пикет в связи с тем, что после ухудшения состояния её здоровья ей поменяли группу инвалидности:

«У меня состояние ухудшилось в два раза, мне вторую группу меняют на третью. Я не поняла — я выздоровела? ...Сидеть не могу, наклоняться не могу. Мне всё время плохо и больно. Но я здорова… Как мне сказали вчера — у меня незначительные нарушения...»

После выхода в одиночный пикет Марину Борунову пригласили на приём в Министерство, на 13 марта назначили экспертизу в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы.).13 марта Марина Вячеславовна и направилась в Федеральное бюро. Впрочем, произошедшие там события явно вызывают сомнение, что это организация и есть ФБ МСЭ. А события оказались таковы.

Боруновой (у которой тяжёлое наследственное заболевание, давление за двести (так как опухоль сдавливает все сосуды в теле), и которая ходит с бандажом) была подтверждена правомерность замены второй группы на третью. Правда, подтвердили с размахом — третью группу ей оформили на постоянной основе. Под обращением подписались 2 доктора и 3 кандидата наук (ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, экспертный состав №2 общего профиля).

Отметим, что весь экспертный состав доказывал Боруновой, что при её болезни приступов гипертонии быть не может. Далее, цитирую по её заявлению в Тимирязевскую межрайонную прокуратуру. «Вопреки мнению комиссии, у меня начался приступ. Давление 240/130. Я попросила выпить своё лекарство, мне разрешили и я выпила двойную дозу. Мне начали крутить, измерять руки, ноги, встать, присесть… Наклоняться я отказалась в таком тяжелом состоянии, иначе бы у меня лопнули сосуды и был бы инсульт. Далее все проголосовали за третью группу инвалидности».

Отметим, что свои чудесные меры по оздоровлению Боруновой члены комиссии мотивировали тем, что по новому приказу так положено. Человек, способный обслуживать себя сам, тяжелым инвалидом не является. Они рассказали Боруновой (видимо, в качестве моральной поддержки), что третью группу инвалидности сейчас получает и человек с одним глазом (раньше была вторая группа) и человек на диализе (раньше была первая группа). Для тех, кто не знает, человек на диализе - это человек, который вообще нежизнеспособен, без периодического подключения у которого почки практически нефункциональны или полностью удалены. Такой человек нуждается раз в несколько дней в длительном подключении к специальному агрегату (осуществляющему очистку крови) и без этой очистки нежизнеспособен. И вот такого человека чиновники от медицины считают инвалидом третьей группы!

Особо отметим, что узнав о такой опасной ситуации для своего пациента, МСЭ не оказала Боруновой никакой помощи и даже отказала в вызове скорой. «Одевайтесь и идите домой!»

А состояние Марины Вячеславовны ухудшалось, она стала терять периферическое зрение, сама вызвала скорую помощь.

Далее. Снова цитирую по заявлению Боруновой в прокуратуру.

«В скорой очень удивились, сказали, что я нахожусь в медучреждении и мне обязаны оказать помощь, срочно уложить горизонтально и снижать давление медикаментозно. Врач скорой попросил дать трубку врачам комиссии, я зашла в кабинет и изложила просьбу, на что все пять врачей начали кричать, что они ничего не обязаны со мной делать, это не входит в круг их обязанностей, сказали, чтобы уходила из учреждения и дальше делала, что хочу, хоть скорую вызывала. Они не поняли, что разговор слышит врач скорой помощи, я говорю врачу скорой, вы слышали все, пожалуйста, приезжайте и уколите мне магнезию. Поняв, что врач скорой слышит, врачи комиссии начали говорить, что у них нет лицензии на оказание скорой медицинской помощи и, если они будут мне помогать, то их посадят.

Врач скорой сказал, что это совсем беспредел и они выезжают. Попросил спросить у врачей комиссии, давали ли они клятву Гиппократа и, если так боятся, что их посадят за оказание помощи, то почему просто сами не вызвали мне скорую помощь. Ответа не было, из кабинета меня вытеснили».

В итоге помощь Марии Боруновой оказывали прямо на улице, в машине скорой помощи в течении двух часов ей сбили давление до 190/130.

Еле передвигаясь, Марина Вячеславовна снова вернулась в МСЭ. Ей нужна была справка после проведённой комиссии об установлении третьей группы. Давать ей эту справку не хотели, заявляли что требуется время на неё и придется долго ждать.

«Я не доеду к вам ещё раз, дайте сейчас», — просила Борунова.

В итоге в МСЭ согласились выдать ей справку. В своём состоянии Марина Вячеславовна ожидала её выдачи несколько часов, почти до пяти вечера.