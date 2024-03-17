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Московский листок

Никак пока не выходит 100 процентов

Опубликовано 17.03.2024 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Никак пока не выходит 100 процентов

Выборы президента идут уже третий день подряд, до конца этого вынужденного мероприятия где-то 11 часов, а явка избирателей меньше 60 процентов. Вчера, когда явка была 35 процентов за сутки, казалось, что преодолеем мы препятствия арифметики, и выйдем на цифру выше 100 процентов, чтобы заткнулись они там в Европе насчет своих жалких процентовок. Им сроду ста процентов не преодолеть, а нам, как казалось, запросто...

И вот такой конфуз - 59,43 процента...

Сегодня. И завтра. Послезавтра еще

Причем есть же нормальные регионы, как Тува, где 88 процентов уже. А в Карелии 42 процента с хвостиком, меньше половины от Тувы. Как же мы буцдем противостоять всяким проискам, если у нас на границе с вражественной Финляндией 42 процента? На Туву можно, конечно, надеяться, но оттуда хоть три года скачи, ни до какой приличной границы не доскачешь... Одна радость - Донецкая республика, почти 87 процентов. И чемпион - Чечня, конечно, 90 процентов!

Но 100 процентов нет пока ни у кого. Надо поднажать! И переподнажать потом, чтоб было!

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Голос, испорченный зеленкой написал 17.03.2024 09:10
В Белгороде и Курске люди под обстрелами рискуя жизнью как один рвутся на выборы - уже за 85% явка! А вы на диване сидите. Поднимайте свои зады и топайте голосовать! Путин сказал, что каждый голос важен. Хоть в полдень сходите, только сухари не забудьте с собой захватить - вдруг на 15 суток закроют. Если международные наблюдатели отвернутся, а они отвернутся, у них в Камеруне, Китае, Северной Корее и Беларуси всегда так поступают
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