Никак пока не выходит 100 процентов

Выборы президента идут уже третий день подряд, до конца этого вынужденного мероприятия где-то 11 часов, а явка избирателей меньше 60 процентов. Вчера, когда явка была 35 процентов за сутки, казалось, что преодолеем мы препятствия арифметики, и выйдем на цифру выше 100 процентов, чтобы заткнулись они там в Европе насчет своих жалких процентовок. Им сроду ста процентов не преодолеть, а нам, как казалось, запросто...

И вот такой конфуз - 59,43 процента...

Сегодня. И завтра. Послезавтра еще

Причем есть же нормальные регионы, как Тува, где 88 процентов уже. А в Карелии 42 процента с хвостиком, меньше половины от Тувы. Как же мы буцдем противостоять всяким проискам, если у нас на границе с вражественной Финляндией 42 процента? На Туву можно, конечно, надеяться, но оттуда хоть три года скачи, ни до какой приличной границы не доскачешь... Одна радость - Донецкая республика, почти 87 процентов. И чемпион - Чечня, конечно, 90 процентов!

Но 100 процентов нет пока ни у кого. Надо поднажать! И переподнажать потом, чтоб было!

А.Б.