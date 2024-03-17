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Московский листок

Макрон упорствует в желании повоевать на Украине

Опубликовано 17.03.2024 в разделе комментариев 0

франция путин макрон
Макрон упорствует в желании повоевать на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил в интервью изданию Le Parisien проведение операций для "противостояния российским войскам" на Украине.

"Возможно, в какой-то момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придется провести операции на местах, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам", — утверждает Макрон.

По его словам, "сила Франции" заключается в том, что "мы можем это сделать".

Отмечу, что у Франции не только нет общих границ с Украиной или Россией, у нее нет даже границ с государствами, которые граничат с Украиной или Россией. Скажу больше - даже с государствами, которые граничат со странами, имеющими такую общую границу, и то Франция не граничит.

А вот французские ракеты и снаряды время от времени падают на российскую территорию...

В последний раз русский солдат стрелял во француза сто лет назад, во время интервенции. Кстати, причиной которой была не политика, а огромные долги царской России перед союзниками по Антанте. Кстати, эти долги Путин зачем-то выплатил...

Сейчас французские наемники уже убивают русских солдат. Интересно, это все время будет без ответа?

И, кстати, Макрон уже наговорил достаточно для отзыва посла для консультаций. Со словами Макрона: "мы можем это сделать".

 А.Б.



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