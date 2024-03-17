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Московский листок

Южная Осетия интересуется вхождением в РФ

Опубликовано 17.03.2024 в разделе комментариев 0

граница забор
Южная Осетия интересуется вхождением в РФ

Вопрос о возможном вхождении Южной Осетии в состав России обсуждается в тесной координации с Москвой, заявил председатель парламента республики Алан Алборов.

Как отметил Алборов, Москва и Цхинвал проводят скоординированную внешнюю политику.

"Когда мы совместно с РФ придем к этой мысли, мы это сделаем", — заключил он.

В 2023 году президент Южной Осетии Алан Гаглоев в послании к народу и парламенту выразил надежду на скорое вхождение республики в состав России.

При этом в мае 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о референдуме в Южной Осетии, заявил, что Москва не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению республики.

Тут с Песковым согласен: мало нам войны на Украине, надо еще с Грузией... Была уже война, надо сказать, удачно завершенная. И хватило в тот раз ума не присоединять к себе отпавшие от Грузии территории, а признать их самостоятельность. О степени этой самостоятельности можно много гворить, но аннексией это точно не было. И сейчас по сути и Южная Осетия, и Абхазия сильно интегрированы в РФ, но формально они независимы. И Россия тут не агрессор, а борец за свободу угнетенных народов...

По совести сказать, я не понимаю и торопливости, с которой присоедимняли к РФ ДНР и ЛНР вместе с кусками Запорожской и Херсонской областей. Ведь набралось же на целую Украинскую Федерацию, которая могла претендовать на место УССР в ООН - Киев же отказался от наследства СССР, а новая Украина могла не отказываться. И был бы прецедент, и законный президент Украины Янукович жив, и Медведчук, и Азаров - вполне известные на международной арене персонажи.

И на вопрос возврата территорий ответ готовый - вернули Украине. УССР. Кстати, столицей Советской Украины большую часть ее истории был не Киев, а Харьков...

 А.Б.



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