Российские военные инструкторы внесли огромный вклад в восстановление мира в Центральноафриканской Республике, и она не против увеличить их число, если возникнет необходимость, заявил премьер-министр ЦАР Феликс Молуа.

Как добавил политик, в его стране все еще присутствуют бандформирования на границах, но никто не может отрицать, что российские инструкторы доказали свою эффективность.

"Сегодня есть единое мнение, что привлечение этих инструкторов имело решающее значение для укрепления наших сил обороны и безопасности. Очевидно, есть и другие союзники, которые также внесли свой вклад, но уверяю вас: я сам являюсь свидетелем колоссальной работы, которую проделали россияне", — подчеркнул Молуа.

В начале февраля радиостанция Lengo Songo сообщала, что армия ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку суданских боевиков близ горнодобывающего объекта в деревне Мамун в префектуре Вакага на севере республики. Армии ЦАР совместно с российскими силами удалось ликвидировать одного из главарей группировки "Коалиция патриотов за перемены" Мохамеда Али по прозвищу "Б-13".

В ЦАР присутствуют российские инструкторы, они находятся в стране с уведомлением Совбеза ООН и санкционного комитета.

Возможно это сильно раздражает Макрона и официальный Париж в целом. Но Франция не имеет общих границ и с Центральой Африкой тоже...

А.Б.