Экзит-пул ВЦИОМа выявил будущее решение ЦИК

Кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин займет первое место на выборах главы государства, он наберет 87% голосов? свидетельствует экзитпол Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), данные есть в распоряжении ТАСС. Опрос проводился на выходе с избирательных участков 15-17 марта.
Согласно исследованию, второе место займет кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,6%), третье - Владислав Даванков от "Новых людей" (4,2%), а четвертое - лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3%). Еще 1,2% бюллетеней будут признаны недействительными.
***
Я все понимаю, для самовыдвиженца Путина 87 процентов даже как-то маловато, я оценивал в 89 процентов минимум. И Даванков у меня выглядел лучше Харитонова - что, удачный проект АП. Ему даже можно немножко косплеить Навального - при отсутствии оригинала вполне допустимо в рамках благонадежности.
Со стороны КПРФ выдвигать 75-летнего Харитонова было экзистенциальной ошибкой - понятно, что шансов не было и руководство партии этих шансов боялось очень сильно. Но не настолько же, чтобы вместе с результатом на выборах похоронить будущее всей партии?
Понимаю, боялись "спалить" перспективного молодого кандидата, а утопили партию - кому нужна компартия без будущего? Видимо, нпа следующих выборах мы увидим уже какую-то другую компартию - или никакой вовсе.
Но последнее: скажите вы мне, как на выходе с участков определить будущее решение ЦИК по недействительным бюллетеням? Какой вопрос нужно задать и какой ответ услышать?
А.Б.
|
|
где-то в Бандерляндии тихо заплакал главнаркоман-) написал 17.03.2024 23:04
-
По его словам, глава католической церкви "видит Ватикан как международную площадку, которая могла бы заменить некоторые функции ООН".
-
Ранее Франциск призвал проигрывающую сторону в украинском конфликте поднять белый флаг и начать мирные переговоры.
При этом он напрямую не называл сторон конфликта.
-
Хотя теперь в свете этого поздравления и так понятно,что он имел в ввиду Хохлостан.
Бандерохохлы тоже приняли это на свой счет и стали всячески оскорблять понтифика.
-
Ясно,что никаких послаблений после переизбрания ВВП хохлонацистам не предвидится и их будут перемалывать и дальше,до конца.
Rusla написал 17.03.2024 22:04
Монморанси и трое чотирилапих в лодке написал 17.03.2024 21:58