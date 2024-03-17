Экзит-пул ВЦИОМа выявил будущее решение ЦИК

Кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин займет первое место на выборах главы государства, он наберет 87% голосов? свидетельствует экзитпол Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), данные есть в распоряжении ТАСС. Опрос проводился на выходе с избирательных участков 15-17 марта.

Согласно исследованию, второе место займет кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,6%), третье - Владислав Даванков от "Новых людей" (4,2%), а четвертое - лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3%). Еще 1,2% бюллетеней будут признаны недействительными.

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Я все понимаю, для самовыдвиженца Путина 87 процентов даже как-то маловато, я оценивал в 89 процентов минимум. И Даванков у меня выглядел лучше Харитонова - что, удачный проект АП. Ему даже можно немножко косплеить Навального - при отсутствии оригинала вполне допустимо в рамках благонадежности.

Со стороны КПРФ выдвигать 75-летнего Харитонова было экзистенциальной ошибкой - понятно, что шансов не было и руководство партии этих шансов боялось очень сильно. Но не настолько же, чтобы вместе с результатом на выборах похоронить будущее всей партии?

Понимаю, боялись "спалить" перспективного молодого кандидата, а утопили партию - кому нужна компартия без будущего? Видимо, нпа следующих выборах мы увидим уже какую-то другую компартию - или никакой вовсе.

Но последнее: скажите вы мне, как на выходе с участков определить будущее решение ЦИК по недействительным бюллетеням? Какой вопрос нужно задать и какой ответ услышать?

А.Б.