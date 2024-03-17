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Московский листок

Экзит-пул ВЦИОМа выявил будущее решение ЦИК

Опубликовано 17.03.2024 в разделе комментариев 3

путин цензура выборы кремль
Экзит-пул ВЦИОМа выявил будущее решение ЦИК

Кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин займет первое место на выборах главы государства, он наберет 87% голосов? свидетельствует экзитпол Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), данные есть в распоряжении ТАСС. Опрос проводился на выходе с избирательных участков 15-17 марта.

Согласно исследованию, второе место займет кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,6%), третье - Владислав Даванков от "Новых людей" (4,2%), а четвертое - лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3%). Еще 1,2% бюллетеней будут признаны недействительными.

***

Я все понимаю, для самовыдвиженца Путина 87 процентов даже как-то маловато, я оценивал в 89 процентов минимум. И Даванков у меня выглядел лучше Харитонова - что, удачный проект АП. Ему даже можно немножко косплеить Навального - при отсутствии оригинала вполне допустимо в рамках благонадежности. 

Со стороны КПРФ выдвигать 75-летнего Харитонова было экзистенциальной ошибкой - понятно, что шансов не было и руководство партии этих шансов боялось очень сильно. Но не настолько же, чтобы вместе с результатом на выборах похоронить будущее всей партии? 

Понимаю, боялись "спалить" перспективного молодого кандидата, а утопили партию - кому нужна компартия без будущего? Видимо, нпа следующих выборах мы увидим уже какую-то другую компартию - или никакой вовсе.

Но последнее: скажите вы мне, как на выходе с участков определить будущее решение ЦИК по недействительным бюллетеням? Какой вопрос нужно задать и какой ответ услышать?

А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Ватикан поздравил Путина с победой на выборах
где-то в Бандерляндии тихо заплакал главнаркоман-) написал 17.03.2024 23:04
Папа Римский Франциск поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с понтификом.
-
По его словам, глава католической церкви "видит Ватикан как международную площадку, которая могла бы заменить некоторые функции ООН".
-
Ранее Франциск призвал проигрывающую сторону в украинском конфликте поднять белый флаг и начать мирные переговоры.
При этом он напрямую не называл сторон конфликта.
-
Хотя теперь в свете этого поздравления и так понятно,что он имел в ввиду Хохлостан.
Бандерохохлы тоже приняли это на свой счет и стали всячески оскорблять понтифика.
-
Ясно,что никаких послаблений после переизбрания ВВП хохлонацистам не предвидится и их будут перемалывать и дальше,до конца.
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Re:головне
Rusla написал 17.03.2024 22:04
Кацапский экзит-пул проводился возле избирательного участка за колючей проволокой. Все кацапские избиратели, неправильно ответившие на провокационный вопрос, получили пи3дюлeй бамбуковыми палками по пяткам.
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Обсмеялись за шансы
Монморанси и трое чотирилапих в лодке написал 17.03.2024 21:58
"""Со стороны КПРФ выдвигать 75-летнего Харитонова было экзистенциальной ошибкой - понятно, что шансов не было и руководство партии этих шансов боялось очень сильно"""
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