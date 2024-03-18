Кто отъел у Путина полтора процента?

Путин по итогам обработки 99,43 процента протоколов набирает 87,32 процента голосов. Такие результаты по состоянию на 7:00 по московскому времени публикует Центризбирком.

На втором месте, по последним данным ЦИК, находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,32 процента голосов, за ним идет Владислав Даванков от «Новых людей» — у него 3,79 процента голосов. Четвертое место пока занимает кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,19 процентов голосов.

После подсчета без малого ста процентов эти результаты навряд ли изменятся.

Явка превысила 74 процента, что тоже на мой вкус мало - меньше ста просто неудобно... И почему-то мне казалось, что Путин наберет больше - около 89 процентов. Просто в силу того, что у его как бы противникам не удалось выйти за 5 процентов, то есть все вместе набрали как один Харитонов 20 лет назад. А куда ж делась оставшаяся электоральная масса?

20 лет назад у Путина 71 процент, а сейчас 87. Растет, конечно, всенародная любовь, но всего на 16 процентов за 20 лет. А ведь столько сделано! Авдеевку вот взяли...

И Навального больше нет, и Немцова, даже Удальцова посадили с Кагарлицким, хотя они в президенты вроде даже не пытались...

20 лет назад Миронов набрал 0,75 процента, а сейчас его партия поддержала Путина, должны были проценты поддержки перейти...

Вот как же так? Харитонов 4,32 процента, Даванков 3,79 процента, Слуцкий с 3,19 процентов - все вместе 11,2 процента. Против всех нет. Значит, у Путина должно быть без малого 89 процентов! А у него всего 87 с хвостиком...

Кто отъел полтора процента у Путина? Кто посмел?!

Так ведь еще вчера экзит-пул ВЦИОМа показал, что 1,2% бюллетеней будут признаны недействительными. Скажите вы мне, как на выходе с участков определить будущее решение ЦИК по недействительным бюллетеням? Какой вопрос нужно задать и какой ответ услышать?

Измена, кругом измена...

А.Б.