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Московский листок

Люди на Украине не заслуживают заморозки конфликта с Россией

Опубликовано 18.03.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Люди на Украине не заслуживают заморозки конфликта с Россией

Так лидер партии «Зеленых» в бундестаге Омид Нурипур ответил на призыв лидера парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха к возможному замораживанию конфликта, сообщает Ziet.

«Замораживание означает, что мы просто игнорируем разрушительные нарушения прав человека, которые уже происходят на оккупированных территориях, а люди в Украине этого не заслуживают», — сказал он.

Слова Мютцениха также раскритиковала еще один член «Зеленых» Катрин Геринг-Экардт. Она подчеркнула, что замораживание войн не ведет к миру и ставит его под угрозу.

Депутаты бундестага от фракции BSW («Союз Сары Вагенкнехт») также выступили за начало мирных переговоров между Россией и Украиной, а также против поставок немецких дальнобойных ракет Taurus Киеву. В своем письме они поддержали призыв Папы Римского Франциска, который 9 марта высказался в поддержку мирной инициативы по Украине.

Вот, собственно, это и есть плюрализм: одни говорят, что люди на Украине не заслуживают, чтобы их перестали убивать, а другие говорят - пусть живут...

Вот в Корее заморозили конфликт на 70 лет, и ничего. И на Тайване тоже. А вот на Украине нельзя... Права человека нарушаются.

А вы скажите безрукому и безногому человеку, которых на Украине сейчас тысячи, и который даже задницу не может себе вытереть без посторонней помощи, расскажите ему про права... Воно ему потрибно...

 А.Б.



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