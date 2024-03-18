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Московский листок

Песков продолжает оправдываться за смерть Навального

Опубликовано 18.03.2024 в разделе комментариев 0

путин навальный
Песков продолжает оправдываться за смерть Навального

Слова кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина о готовности обменять Алексея Навального демонстрируют открытость российского лидера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если вы обратили внимание, президентом было сказано об идее обмена Навального. И отношение Владимира Путина к этому вопросу показывает его открытость. Он действительно был готов сделать это", - сказал Песков журналистам.

Странно, Песков как-будто оправдывается... Но ведь есть официальное заключение, в нем по итогам судебно-медицинского исследования указана причина смерти, однозначно исключающая внешнее воздействие.

Это я, диссидент и вольнодумец могу удивляться, что заключенный Навальный 47 лет, имевший до поступления в места заключения серьезные проблемы со здоровьем, был практически не обследован на предмет сердечно-сосудистых заболеваний. Признаки которых в его возрасте и с его анамнезом просто обязаны были наблюдаться. А с ним обращались как с обычным заключенным, не имеющим проблем со здоровьем.

Но Песков - лицо официальное, и не может ставить под сомнение официальное заключение экспертизы.

Зачем же эти оправдания, мол, Путин собирался обменять Навального, поэтому он ни при чем... А на каком основании? Навальный - иностранный шпион? Нет, он гражданин России, осужденный совсем не за шпионаж. А статья Конституции номер 61 гарантирует: "Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству".

 А.Б.



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