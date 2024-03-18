Молочка опять подорожает

Цены на молоко и молочную продукцию в России могут вырасти, предупредил председатель Национального молочного союза Артем Белов.

В беседе с «Парламентской газетой" он уточнил, что это связано с ростом себестоимости продукции и уровня зарплат. По его словам, на сельскохозяйственном производстве сказывается и повышение ключевой ставки почти в 2 раза.

Спрос на большинство продуктов питания, в том числе, конечно, и на молочную продукцию, в прошлом году вырос, и вырос существенно. Эта динамика сохраняется сейчас.

Вот это вопрос. С чего вдруг стали больше есть? Население вроде не выросло, а наоборот...

И себестоимость продукции выросла за счет чего? Удобрения у нас свои, сельхозтехника тоже в стадии импортозамещения, топливо свое... Или зарплаты доярок и трактористов выросли так, что это сказалось на себестоимости продукции? Ну и где же эти скотницы в нарядах от лучших модельеров и механизаторы на "поршах"?

В начале 2023 года 1 кг сметаны стоил примерно 389 рублей, а в январе 2024 года его стоимость выросла на 3,63 рубля. Кисломолочные продукты подорожали на 13,6%, а плавленые сыры — на 20,9%. К осени прогнозируется рост цен еще на 7–9%.

А.Б.