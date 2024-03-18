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Московский листок

Песков продолжает оправдываться за смерть Навального

Опубликовано 18.03.2024 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Путин по итогам обработки 99,43 процента протоколов набирает 87,32 процента голосов. Такие результаты по состоянию на 7:00 по московскому времени публикует Центризбирком. На втором месте, по последним данным ЦИК, находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,32 процента голосов, за ним идет Владислав Даванков от «Новых людей» — у него 3,79 процента голосов. Четвертое место пока занимает кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,19 процентов голосов. После подсчета без малого ста процентов эти результаты навряд ли изменятся. Явка превысила 74 процента, что тоже на мой вкус мало - меньше ста просто неудобно... И почему-то мне казалось, что Путин наберет больше - около 89 процентов. Просто в силу того, что у его как бы противникам не удалось выйти за 5 процентов, то есть все вместе набрали как один Харитонов 20 лет назад. А куда ж делась оставшаяся электоральная масса? 20 лет назад у Путина 71 процент, а сейчас 87. Растет, конечно, всенародная любовь, но всего на 16 процентов за 20 лет. А ведь столько сделано! Авдеевку вот взяли... И Навального больше нет, и Немцова, даже Удальцова посадили с Кагарлицким, хотя они в президенты вроде даже не пытались... 20 лет назад Миронов набрал 0,75 процента, а сейчас его партия поддержала Путина, должны были проценты поддержки перейти... Вот как же так? Харитонов 4,32 процента, Даванков 3,79 процента, Слуцкий с 3,19 процентов - все вместе 11,2 процента. Против всех нет. Значит, у Путина должно быть без малого 89 процентов! А у него всего 87 с хвостиком... Кто отъел полтора процента у Путина? Кто посмел?! Так ведь еще вчера экзит-пул ВЦИОМа показал, что 1,2% бюллетеней будут признаны недействительными. Скажите вы мне, как на выходе с участков определить будущее решение ЦИК по недействительным бюллетеням? Какой вопрос нужно задать и какой ответ услышать? Измена, кругом измена... https://forum-msk.org/material/news/1... Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно. Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 4276 1609 4595 4072 #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости Кратко: - Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах президента РФ - Обстрел автобусной остановки унес жизни троих жителей Перевальска в ЛНР, среди них один ребёнок. Всего 16 пострадавших, 4 детей, один в тяжёлом состоянии - За три дня голосования в Белгородской области погибли 10 жителей, ранены 68 человек - МИД Молдавии выразил протест из-за выборов президента России в Приднестровье - Армия обороны Израиля проводит операцию в районе больницы «Аш-Шифа» - КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря 1. Люди на Украине не заслуживают заморозки конфликта с Россией https://forum-msk.org/material/news/1... 2. Песков продолжает оправдываться за смерть Навального https://forum-msk.org/material/news/1... 3. Молочка опять подорожает https://forum-msk.org/material/news/1...



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Песков продолжает оправдываться за смерть Навального
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