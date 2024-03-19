ЦЕРН уволит 500 сотрудников, связанных с РФ

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) осенью прекратит сотрудничество со специалистами, которые имеют связи с Россией.
На данный момент у организации менее 500 сотрудников, которые связаны с какой-либо российской организацией - то есть необязательно русские и необязательно граждане РФ.
Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября 2024 года.
То есть речь идет о закрытии для российской науки ряда чисто научных возможностей, причем это надолго, если не навсегда - решение отложено почти на год, несмотря на то, что многое может измениться. То есть с текущей политической ситуацией оно связано, но не напрямую.
Все это напоминает историю, как из американской прессы в 30-е годы прошлого века вдруг исчезли все публикации о ядерных исследованиях. А потом весь мир ошарашили ядерным ударом по Хиросиме и Нагасаки.
Аналогия не прямая - формально ЦЕРН никак не связан с военными исследованиями, и его публикации носят принципиально открытый характер. Но исследователи из Индии и Пакистана, стран, вопреки конвенциям, создавших свое ядерное оружие, работают в Европейской организации по ядерным исследованиям , а сотрукдники, лишь связанные с членом Совета безопасности ООН, Россией, теперь доступа иметь не будут... И понятно, что украинские исследователи работать в ЦЕРН продолжат.
На фоне конфискации валютных резервов это выглядит не так уж впечатляюще. Но по своим последствиям может иметь цивилизационное значение.
Понятно, что у России есть свои, достаточно мощные исследовательские возможности на базе Объединенного института ядерных исследований, но тут вопрос не в замене, а в возможности консолидированных усилий физиков всего мира - и открытости научной информации. Теперь с этим покончено...
А.Б.
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ну и с фронтов все написал 19.03.2024 10:04
В течение суток ликвидировано еще 840 противников, и теперь общие вражеские потери в живой силе составляют примерно 432 390 оккупантов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook. По его сведениям, ломом стали еще 35 боевых бронированных машин захватчиков, 10 танков, 30 артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.
"Минусовано" еще 10 вражеских дронов оперативно-тактического уровня, четыре единицы спецтехники и 50 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
ну и с фронтов все написал 19.03.2024 10:02
Conflict Intelligence Team — стратегическая цель рейдов в российском пограничье остается неясной;
The Atlantic — россияне покупают спутниковые снимки американских компаний для планирования ударов;
БПЛА атаковали еще четыре российских НПЗ — всего налеты затронули уже 14% мощностей переработки нефти;
Владимир Путин осудил «мясные штурмы» — но со стороны не российского, а украинского командования;
В Донецкой области украинские FPV-дроны поразили два российских наземных грузовых беспилотника;
Объем чешской инициативы по закупке в третьих странах снарядов для ВСУ увеличился до 1,5 млн единиц;
Поставляемые в ВС РФ китайские мотовездеходы Desertcross оборудовали защитными «мангалами».
Aleko 11 написал 19.03.2024 09:28