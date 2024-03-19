ЦЕРН уволит 500 сотрудников, связанных с РФ

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) осенью прекратит сотрудничество со специалистами, которые имеют связи с Россией.

На данный момент у организации менее 500 сотрудников, которые связаны с какой-либо российской организацией - то есть необязательно русские и необязательно граждане РФ.

Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября 2024 года.

То есть речь идет о закрытии для российской науки ряда чисто научных возможностей, причем это надолго, если не навсегда - решение отложено почти на год, несмотря на то, что многое может измениться. То есть с текущей политической ситуацией оно связано, но не напрямую.

Все это напоминает историю, как из американской прессы в 30-е годы прошлого века вдруг исчезли все публикации о ядерных исследованиях. А потом весь мир ошарашили ядерным ударом по Хиросиме и Нагасаки.

Аналогия не прямая - формально ЦЕРН никак не связан с военными исследованиями, и его публикации носят принципиально открытый характер. Но исследователи из Индии и Пакистана, стран, вопреки конвенциям, создавших свое ядерное оружие, работают в Европейской организации по ядерным исследованиям , а сотрукдники, лишь связанные с членом Совета безопасности ООН, Россией, теперь доступа иметь не будут... И понятно, что украинские исследователи работать в ЦЕРН продолжат.

На фоне конфискации валютных резервов это выглядит не так уж впечатляюще. Но по своим последствиям может иметь цивилизационное значение.

Понятно, что у России есть свои, достаточно мощные исследовательские возможности на базе Объединенного института ядерных исследований, но тут вопрос не в замене, а в возможности консолидированных усилий физиков всего мира - и открытости научной информации. Теперь с этим покончено...

А.Б.