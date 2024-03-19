В ЕС вернут "призывное рабство"? германия война россия Ряд стран Европейского союза (ЕС) рассматривают возвращение всеобщей воинской повинности как возможный способ борьбы с нехваткой личного состава в вооруженных силах. В связи военным конфликтом на Украине страны Европы вынуждены восстанавливать свои силы. Хорватия рассматривает вопрос о возвращении всеобщей воинской повинности. Дания, в свою очередь, планирует расширить ее за счет призыва женщин. Германия, отменившая воинскую повинность в 2011 году, также обсуждает вопрос о введении обязательной службы для своих граждан из-за нехватки личного состава в вооруженных силах. Похоже, Европа действительно готовится к большой войне. А.Б.



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