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Московский листок

В ЕС вернут "призывное рабство"?

Опубликовано 19.03.2024 в разделе комментариев 0

германия война россия
В ЕС вернут "призывное рабство"?

Ряд стран Европейского союза (ЕС) рассматривают возвращение всеобщей воинской повинности как возможный способ борьбы с нехваткой личного состава в вооруженных силах.

В связи военным конфликтом на Украине страны Европы вынуждены восстанавливать свои силы.

Хорватия рассматривает вопрос о возвращении всеобщей воинской повинности.

Дания, в свою очередь, планирует расширить ее за счет призыва женщин.

Германия, отменившая воинскую повинность в 2011 году, также обсуждает вопрос о введении обязательной службы для своих граждан из-за нехватки личного состава в вооруженных силах.

Похоже, Европа действительно готовится к большой войне.

 А.Б.



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