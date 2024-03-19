Пашинян предупредил о риске начала войны"в конце недели"

Азербайджан может начать военные действия в конце недели, если Армения откажется идти на компромисс по вопросу приграничных сел-эксклавов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В ходе встречи с жителями приграничных сел Тавушской области премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что Армении вновь грозит резкое обострение ситуации в регионе, если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел-эксклавов советских времен.

«Теперь мы можем уйти отсюда, пойдем и скажем, что нет, ничего не собираемся делать. Это значит, что в конце недели начнется война», - подчеркнул он.

Пашинян обратил внимание на то, что «знает, что будет в конце этой войны», и говорит об этом, так как после вооруженного конфликта местные жители могут спросить его, почему он не предупредил их заранее.

Ну вот, предупредил...

А.Б.