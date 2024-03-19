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Московский листок

Появилась загадка кандидата "против всех"

Опубликовано 19.03.2024 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Появилась загадка кандидата "против всех"

Поставил на Социал ЗА опрос: "Как вы проголосовали в минувшие выходные?"

Пока где-то 900 голосов.

За Путина 14 %

За Харитонова 31 %

За Даванкова 17 %

За Слуцкого 2 %

Испортил бюллетень 36 %

Понятно, что репрезентативность нашего опроса весьма спорная, но от итогового расклада ЦИК сильно отличается. Особенно последний пункт - 36 процентов наших респондентов испортили бюллетень, то есть фактически проголосовали против всех.

И среди наших зрителей выходит, что выиграл выборы кандидат "против всех"...

Официально глава ЦИК Памфилова объявила, что на 11 избирательных участках 709 бюллетеней признали недействительными.

«На 11 избирательных участках недействительными признаны 709 избирательных бюллетеней. Это, конечно, ничтожная цифра», — сказала Памфилова, отметив, что в это число не входят те бюллетени, которые были целенаправленно испорчены.

А куда входят целенаправленно испорченные? И главное - сколько их? Нет ответа... И как их учитывали - как неявившихся на выборы или как?..

А.Б.



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