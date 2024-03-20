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Московский листок

Итогам выборов доверяют меньше, чем голосовало за Путина

Опубликовано 20.03.2024 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Итогам выборов доверяют меньше, чем голосовало за Путина

О доверии результатам прошедших в России выборов президента заявили 83% россиян, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что 72% опрошенных доверяют представленным результатам выборов. При этом 54% из них заявили о полном доверии к итогам голосования.

Ну, раз ВЦИОМ спрашивает, наверно, и другим можно? Но я без лукавства и хитрости, спросил прямо: "Считаете ли вы результаты выборов президента страны честными?"

На сей секунд ответили 3 тысячи 200 респондентов. Это примерно с полуночи.

Да, считаю 13 %

Нет, не считаю 87 %

То есть все как у ВЦИОМ, только наоборот. Почему так?

Я своих зрителей и читателей не подбираю, люди как-то сами определяются. 58 комментариев, одни так, другие эдак - полный плюрализм мнений. А процент недоверия - 87, ровненько как победный результат...

Кстати, у ВЦИОМа процент доверия 83 (или 72, или 54)... Но за Путина проголосовало 87 процентов! То есть на 4 процента больше, чем доверяет этому результату?

Какая сложная наука арифметика...

А.Б.



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