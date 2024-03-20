МИД Германии решил звать Путина как Цезаря

Министерство иностранных дел Германии после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией Владимира Путина, заявил в понедельник в ходе брифинга кабмина страны официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.

"Так, как мы это и в прошлом делали – как "Путина", - ответил он на вопрос журналиста о том, какую должность ведомство намерено указывать в официальных заявлениях при упоминании президента Российской Федерации.

Захарова, от имени МИД, понятно, обиделась. Чего это они...

А так получается, что в Германии признали таким образом конец республики - как с Цезарем, которого ведь не титуловали принцепсом, первым консулом, пожизненным сенатором и верховным жрецом (да, Цезарь без своего Кирилла как-то обходился). Просто орали: Ave Caesar!

А потом как-то постепенно фамилия превратилась в должность. Но Цезари не обижались. Даже бояре Захарьины-Романовы, когда к их родовой фамилии прибавилось коротенькое "царь"...

А.Б.