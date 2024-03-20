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Московский листок

МИД Германии решил звать Путина как Цезаря

Опубликовано 20.03.2024 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
МИД Германии решил звать Путина как Цезаря

Министерство иностранных дел Германии после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией Владимира Путина, заявил в понедельник в ходе брифинга кабмина страны официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.

"Так, как мы это и в прошлом делали – как "Путина", - ответил он на вопрос журналиста о том, какую должность ведомство намерено указывать в официальных заявлениях при упоминании президента Российской Федерации.

Захарова, от имени МИД, понятно, обиделась. Чего это они...

А так получается, что в Германии признали таким образом конец республики - как с Цезарем, которого ведь не титуловали принцепсом, первым консулом, пожизненным сенатором и верховным жрецом (да, Цезарь без своего Кирилла как-то обходился). Просто орали: Ave Caesar!

А потом как-то постепенно фамилия превратилась в должность. Но Цезари не обижались. Даже бояре Захарьины-Романовы, когда к их родовой фамилии прибавилось коротенькое "царь"...

 А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Rex написал 20.03.2024 12:01
Вообще-то его зовут трупин.
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