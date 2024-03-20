Президент Таджикистана предупредил о возможном голоде

С Наврузом поздравил соотечественников лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, указав, что в 2024 году мир столкнется с тяжелой кризисной ситуацией из-за дефицита продовольствия. Он призвал граждан с умом использовать все имеющиеся у них ресурсы и средства. Об этом - поздравительное послание президента, опубликованное его пресс-службой.

«Сегодня жители более 80 стран мира страдают от проблем неурожая и голода. Поэтому мы должны рационально и эффективно использовать все имеющиеся ресурсы и возможности, благоприятную природу и климат страны, особенно воду и землю», — подчеркнул он.

Рахмон указал, что в Таджикистане продолжается маловодье, а объем снегопадов и дождей на 70% меньше, чем в 2023 году.

Он призвал уделить внимание защите продовольственной безопасности страны. Всем остальным гражданам он рекомендовал присоединиться к этому и не допускать расточительства.

Это в Таджикистане, сугубо сельскохозяйственной стране с отличным климатом, которой уже больше 30 лет руководит бывший председатель колхоза, бывший инструктор сельхозотдела республиканского ЦК... Правда, тогда его звали не Рахмоном, а Эмомали Шариповичем Рахмоновым.

Но тогда во время сбора урожая снимали с занятий студентов и школьников, чтобы успеть убрать - много чего вырастало. А сейчас давно вы видели вкусные и дешевые таджикские яблоки и таджикский виноград, таджикские гранаты и таджикские вина?

Зато половина трудоспособного населения республики кормится не с полей и садов, а на столичных маркетплейсах, водит столичные такси и убирает московские дворы. Грубо говоря, сельскохозяйственный Таджикистан присылает нам сегодня не еду, а едоков...

А.Б.