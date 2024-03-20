Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Президент Таджикистана предупредил о возможном голоде

Опубликовано 20.03.2024 в разделе комментариев 0

россия голод
Президент Таджикистана предупредил о возможном голоде

С Наврузом поздравил соотечественников лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, указав, что в 2024 году мир столкнется с тяжелой кризисной ситуацией из-за дефицита продовольствия. Он призвал граждан с умом использовать все имеющиеся у них ресурсы и средства. Об этом - поздравительное послание президента, опубликованное его пресс-службой.

«Сегодня жители более 80 стран мира страдают от проблем неурожая и голода. Поэтому мы должны рационально и эффективно использовать все имеющиеся ресурсы и возможности, благоприятную природу и климат страны, особенно воду и землю», — подчеркнул он.

Рахмон указал, что в Таджикистане продолжается маловодье, а объем снегопадов и дождей на 70% меньше, чем в 2023 году.

Он призвал уделить внимание защите продовольственной безопасности страны. Всем остальным гражданам он рекомендовал присоединиться к этому и не допускать расточительства.

Это в Таджикистане, сугубо сельскохозяйственной стране с отличным климатом, которой уже больше 30 лет руководит бывший председатель колхоза, бывший инструктор сельхозотдела республиканского ЦК... Правда, тогда его звали не Рахмоном, а Эмомали Шариповичем Рахмоновым.

Но тогда во время сбора урожая снимали с занятий студентов и школьников, чтобы успеть убрать - много чего вырастало. А сейчас давно вы видели вкусные и дешевые таджикские яблоки и таджикский виноград, таджикские гранаты и таджикские вина?

Зато половина трудоспособного населения республики кормится не с полей и садов, а на столичных маркетплейсах, водит столичные такси и убирает московские дворы. Грубо говоря, сельскохозяйственный Таджикистан присылает нам сегодня не еду, а едоков...

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы оцениваете работу президента Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Песков продолжает оправдываться за смерть Навального
Песков продолжает оправдываться за смерть Навально...
18.03.2024
Что есть человек
Что есть человек
08.03.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Опубликована петиция с требованием освобождения Бориса Кагарлицкого и других политзаключенных (0)
Президент Таджикистана предупредил о возможном голоде (0)
МИД Германии решил звать Путина как Цезаря (1)
Итогам выборов доверяют меньше, чем голосовало за Путина (1)
Появилась загадка кандидата "против всех" (6)
Пашинян предупредил о риске начала войны"в конце недели" (1)
В ЕС вернут "призывное рабство"? (2)
ЦЕРН уволит 500 сотрудников, связанных с РФ (18)
Песков продолжает оправдываться за смерть Навального (0)
Молочка опять подорожает (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Пашинян хочет убрать Россию из Закавказья даже ценой государственности Армении
Дарья Митина Дарья Митина: "Проделана большая работа" (с)
Михаил Делягин Михаил Делягин: ПОВЕСТКА ДНЯ - 13: да выйдите же вы наконец из гниющего трупа ВТО!
Дарья Митина Дарья Митина: Больше киноклубов хороших и разных!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Цивилизация людоедов // Чего Вы еще не знаете об Англии?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss