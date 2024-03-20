Опубликована петиция с требованием освобождения Бориса Кагарлицкого и других политзаключенных

Кампания за освобождение известного российского интеллектуала, профессора Шанинки и публичного деятеля Бориса Кагарлицкого, а также других российских политзаключенных, была запущена 11 марта международной группой поддержки.

На текущий момент она уже получила поддержку бывших лидеров Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина и Джона Макдоннелла, видного французского левого лидера Жан-Люка Меланшона, а также лидеров и избранных представителей левых и прогрессивных партий в Аргентине, Бразилии, Германии, Ирландии и Квебеке. К ним присоединились известные прогрессивные интеллектуалы Наоми Кляйн, Славой Жижек, Фредерик Джеймисон, Этьен Балибар, а также многие другие.

Борис Кагарлицкий был приговорен к пяти годам лишения свободы военным апелляционным судом 13 февраля. Судьи вынесли решение в пользу обвинения, настаивавшего на том, что первоначальное наказание в виде штрафа было "чрезмерно мягким".

Любопытно, что бывший ректор Шанинки Сергей Зуев вчера получил четыре года условно - там никакой политики, чистое воровство...

Кстати, по случаю интронизации или как там оно называется, можно было бы и помиловать некоторое количество государевых преступников... Это прибавило бы симпатий подданных.