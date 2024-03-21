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Московский листок

Похоже, в ближайшей перспективе наше с вами общение может закончиться

Опубликовано 21.03.2024 в разделе комментариев 0

интернет компьютер
Похоже, в ближайшей перспективе наше с вами общение может закончиться

В КоАП и Уголовный кодекс (УК) планируют ввести отдельное наказание для блогеров, коучей и инфоцыган, сообщают «Известия». Речь об оказании ими информационно-консультативных услуг с нарушением законодательства. Для этого будет введено нечто новое в то самое законодательство, чтоб было, что нарушать...

Новые меры регулирования блогосферы 21 марта обсудят на первом заседании рабочей группы Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса.

К участию в заседании приглашены представители Минцифры, Минэкономразвития, Росстандарта и других ведомств, а также участники блогерского сообщества. Ясное дело, меня никто не звал. Раньше как-то приглашали, а теперь - нет такого...

Исходя из документа, в КоАП планируют добавить новую статью «Предоставление информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации».

Введение ответственности по этой статье предусматривается для блогеров, продающих разные информационные продукты без соответствующей аккредитации, которую также планируют ввести законодатели. Ее необходимо будет получить в специально созданной для этих целей саморегулируемой организации.

Все понятно. Некая саморегулируемая известно откуда организация будет выдавать разрешение блогерам вести блоги. А кто не хочет - сначала штраф, потом тюрьма.

Правда, я вам ничего не продаю. Да я и не блогер, а журналист, ведущий свой блог. Но защитит ли это обстоятельство меня от карающей длани нашей Фемиды? Время покажет...

 А.Б.



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