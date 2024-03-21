Спасательная операция на руднике "Пионер" осложнилась неверной оценкой

Объем обвалившейся горной породы на руднике "Пионер" в Зейском районе Амурской области, где под завалами находятся 13 человек, по уточненным данным, превысил первоначальную оценку почти в 22 раза.

По уточненной информации, общий объем прорыва горной массы на аварийный участок рудника составил почти 194,5 тысячи кубических метров.

Изначально тот же источник заявлял о завале в 9 тысяч "кубов", из которых около 3 тысяч удалось вывезти из рудника на поверхность.

Обрушение породы произошло в понедельник, под завалами находятся 13 человек. Связи с ними нет.

А.Б.