Страны Балтии, Польша и Чехия призвали запретить импорт зерна из России

Министры сельского хозяйства стран Балтии, Польши и Чехии призвали Еврокомиссию запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз, сообщило министерство сельского хозяйства Литвы.

В инициированном Литвой обращении к комиссарам ЕС также содержится просьба обеспечить сотрудничество стран — членов Евросоюза, чтобы это ограничение эффективно применялось на всей территории ЕС", — говорится в публикации.

По словам министра сельского хозяйства Литвы Кестутиса Навицкаса, в 2023 году Европейский союз импортировал 1,53 миллиона тонн российского зерна на 437,5 миллиона евро.

Не очень понимаю, зачем мы вообще продаем зерно в Европу? Хотят хлеба? Пожалуйта - бартер, в обмен на снаряды для ВСУ.

А.Б.