В Госдуме отреагировали на угрозы отключения техники Apple и Google в России

Зампред комиссии Госдумы по вопросам информационной политики Олег Матвейчев считает, что в таком случае западные производители сделают «выстрел в свою ногу».

"Мы переживем все, если они дойдут до этого. А себя они закопают", - сказал парламентарий.

Член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат Немкин заявил, что Apple и Google могут отключить смартфоны в России, только если будет выгода.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко отметил, что такой шаг нанесет серьезный репутационный ущерб компаниям.

То есть мы ответим комментариями в СМИ?

А я-то думал, что ответом станет разработка собственного программного обеспечения, способного заменить Apple и Google. Но я ошибался...

А.Б.