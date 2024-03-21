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Московский листок

В Госдуме отреагировали на угрозы отключения техники Apple и Google в России

Опубликовано 21.03.2024 в разделе комментариев 0

интернет компьютер
В Госдуме отреагировали на угрозы отключения техники Apple и Google в России

Зампред комиссии Госдумы по вопросам информационной политики Олег Матвейчев считает, что в таком случае западные производители сделают «выстрел в свою ногу».

"Мы переживем все, если они дойдут до этого. А себя они закопают", - сказал парламентарий.

Член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат Немкин заявил, что Apple и Google могут отключить смартфоны в России, только если будет выгода.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко отметил, что такой шаг нанесет серьезный репутационный ущерб компаниям.

То есть мы ответим комментариями в СМИ?

А я-то думал, что ответом станет разработка собственного программного обеспечения, способного заменить Apple и Google. Но я ошибался...

 А.Б.



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