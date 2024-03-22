Стукнуло 75, принял поздравления всех, кто почему-то помнил дату моего рождения и пожелал мне счастья. При нынешнем развитии средств связи принять поздравления и пожелания, и ответить на них - не сложно. Большое спасибо всем!

Ну и как бы ответное слово юбиляра.

Как уверял Абдулла в известном фильме, для счастья нужен хороший дом и хорошая жена – это у меня всё есть. С женой живу уже почти 50 лет, а какая ещё может быть жена, если живёшь с ней 50 лет? Ну и с годами понимаешь, что «хороший дом» и «большой дом» - это «две большие разницы», и меня вполне устраивает наша двухкомнатная квартира в Москве. С точки зрения Абдуллы у меня всё для счастья есть. Но самого счастья нет.

Чем хороши годы – с годами, вернее, с опытом начинаешь понимать то, чего не понимал раньше.

С детства помню несколько «мудрых мыслей», скажем, помню как-то популярную в свой время мысль, что счастье – это когда тебя понимают. Но очень долго и к этой мысли, и к остальным похожим, как-то равнодушно относился, поскольку даже в те времена только ленивый не специализировался на изобретении афоризмов. Но вот сейчас узнал, что, оказывается, эта мысль принадлежит Конфуцию и полностью она звучит так: «Счастье — это когда тебя понимают, большое счастье — это когда тебя любят, настоящее счастье — это когда любишь ты». Так, вот только сейчас я понял первую часть этой мысли, так-сяк могу согласиться со второй и по сей день не понимаю третью часть – о счастье от какой любви тут идёт речь? Вполне возможно Конфуций под счастьем имел в виду совсем не то, что имею в виду я. Тем не менее.

Дело в том, что, когда тебя не понимают, осознаешь своё бессилие. Я знаю, что уныние – это реально смертный грех, в любых случаях надо бороться до конца. И люди, которые спешат показать свою мудрость воплями: «Ничего не получится!», - не вполне люди. Но в случае с непониманием себя до сих пор не могу придумать, что тут предпринять.

Казалось бы, меня всегда хвалили за то, что я умею объяснить самые сложные обстоятельства, но я сейчас понял, что во многих случаях меня не понимают, а верят мне. И причина непонимания – в том, что, получив образование и поднаторев в болтовне, люди становятся уверенными в своём уме. И получается, что дураку ещё можно что-то объяснить, если ему разъяснить суть используемых для объяснения слов и он поймёт (образно представит) твои объяснения, а умному что-либо объяснить невозможно – в ходе своего образования он запомнил все слова и теперь уверен, что он тебя понимает. Он, не понимая ни на копейку, уверен, что понимает тебя 100%!

Тут даже не знаешь, как образно объяснить эту ситуацию, чтобы каждый понял. Вот, скажем, твой оппонент девственник, никогда не имел близости с женщиной, но прочёл кучу романов о любви, насмотрелся порнографии и уверен, что он теперь об отношениях мужчины и женщины всё знает – он из этой области даже такие слова знает, о которых ты и не слышал. И вот ты пытаешься что-то объяснить из ситуации любви к женщине, а он на тебя смотрит снисходительно и даже слушать не хочет, поскольку уверен, что он всё это узнал при помощи правой руки.

Люди для реального понимания должны иметь или развитую фантазию, что не часто случается, либо опыт, который невозможно заменить чтением книг и заучиванием слов.

Я с детства помнил, но не вполне понимал мысль Марка Твена, которую сейчас Интернет выдаёт в таком виде: «Когда мне было 14 лет, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его, но когда мне исполнился 21 год, я был изумлен, насколько этот старый человек за истекшие семь лет поумнел». Я почему-то помню её в ином виде «… когда я ушёл из дома и через 7 лет вернулся, то…». Может потому помню в таком виде, что понял, что имел в виду Твен, когда я сам ушёл из дома. Я реально «удивлялся», к примеру, что мой отец никогда не имел ни своих, ни при себе денег – он всю зарплату отдавал маме и все деньги семьи были у неё, и когда она посылала отца за покупками, то просто давала ему свой кошелёк, он покупал что надо и снова возвращал кошелёк ей. В результате попросить денег у отца было невозможно, а выпросить их у мамы – трудно. Вот кем я мог считать своего отца?

Но когда я начал жить сам, когда женился, завёл детей, то нахлебавшись жизненного опыта понял, насколько мудрым был мой отец.

И вот как мне объяснить благотворное влияние на умственную и профессиональную деятельность человека ответственности, если оппоненты никогда влияние на себя ответственности не испытывали? Если они всю жизнь ответственности избегали? Во всей их жизни результатом их деятельности была либо заведомо безответственная болтовня, либо точное исполнение инструкций и указаний начальства, посему за результаты их деятельности отвечали либо авторы инструкций, либо начальство. Более тридцати лет объясняю необходимость закона об ответственности власти, и не могу объяснить, что эта ответственность нужна не избирателям, а депутатам и президенту. Ну, не имеют мои оппоненты никакого опыта ответственности – не способны это понять.

И я по сей день не придумаю, что же в данном случае делать – как что-то объяснить людям, которые изначально не способны тебя понять, поскольку не имеют ни опыта, ни фантазии?

Какое уж тут счастье…

Но, как говориться, «какие мои годы». Буду думать, что тут предпринять, буду накапливать опыт в решении этого как бы безнадёжного дела.

А.Б.