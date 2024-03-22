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Московский листок

Теракт "до востребования"

Опубликовано 22.03.2024 в разделе комментариев 2

убийство терроризм
Теракт "до востребования"

Стрельба в "Крокус-сити" на МКАД началась перед концертом группы "Пикник" в "Крокус-сити холле". Несколько человек в камуфляже, от трех до пяти, начали стрелять из автоматов по публике и кидать гранаты. Потом куда-то делись.

Из нетипичного: не предъявляли никаких требований; не брали заложников; действовали анонимно.

Отсюда непонятно, какова цель акции?

Погибло несколько человек, еще сколько-то ранены, концертный зал, похоже, сгорел полностью. А ради чего? И кого благодарить за чудесный пятничный вечер?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Aleko 11 написал 22.03.2024 23:36
Уж не запах ли рязанского сахара из 1999 года в воздухе витает?
Чем Путло начинал свое правление - помните?
Кстати ,а почему теракт произошел не ДО президентских выборов (что было бы логично), а после?
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СМЕРШ
Смерть за смерть написал 22.03.2024 23:24
Спецслужбы коллективного запада и Украины устроили чудовищный теракт! Хватит называть войну СВОм! Это война! Надо вернуть смертную казнь для шпионов и врагов народа,как это было при Сталине!
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