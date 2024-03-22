Теракт "до востребования"

Стрельба в "Крокус-сити" на МКАД началась перед концертом группы "Пикник" в "Крокус-сити холле". Несколько человек в камуфляже, от трех до пяти, начали стрелять из автоматов по публике и кидать гранаты. Потом куда-то делись.
Из нетипичного: не предъявляли никаких требований; не брали заложников; действовали анонимно.
Отсюда непонятно, какова цель акции?
Погибло несколько человек, еще сколько-то ранены, концертный зал, похоже, сгорел полностью. А ради чего? И кого благодарить за чудесный пятничный вечер?
А.Б.
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Aleko 11 написал 22.03.2024 23:36
Чем Путло начинал свое правление - помните?
Кстати ,а почему теракт произошел не ДО президентских выборов (что было бы логично), а после?
Смерть за смерть написал 22.03.2024 23:24