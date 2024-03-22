Теракт "до востребования"

Стрельба в "Крокус-сити" на МКАД началась перед концертом группы "Пикник" в "Крокус-сити холле". Несколько человек в камуфляже, от трех до пяти, начали стрелять из автоматов по публике и кидать гранаты. Потом куда-то делись.

Из нетипичного: не предъявляли никаких требований; не брали заложников; действовали анонимно.

Отсюда непонятно, какова цель акции?

Погибло несколько человек, еще сколько-то ранены, концертный зал, похоже, сгорел полностью. А ради чего? И кого благодарить за чудесный пятничный вечер?

А.Б.