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Московский листок

Теракт, где нет места подвигу

Опубликовано 23.03.2024 в разделе комментариев 1

убийство терроризм
Теракт, где нет места подвигу

В результате теракта в "Крокусе" погибли более 60 человек, эта цифра может увеличиться, сообщили в Следственном комитете, что госпитализированы 115 человек, пять из них — дети, 60 взрослых и один ребенок — в тяжелом состоянии.

Считать потери у нас научились. Предотвращать теракты - не очень. В начале марта от спецслужб США приходило предупреждение. Причем звучало именно предупреждение о возможном теракте на концерте.

Почему из США, у нас что, собственная разведка не работает? Как запрещать концерты иногентов - у нас запросто, а как просто запрещать массовые сборища в период террористической угрозы - это мы никак... Как-будто украинские дроны уже не падали неподалеку.

Нападавшие были в камуфляже. Камуфляж - это такая одежда, которая снижает заметность на фоне кустов или барханов. В толпе зрителей камуфляж заметность только повышает. Если было б нужно, чтоб незаметно, то оделись бы как на концерт, а не как на штурм Авдеевки.

Значит, нужно было выделиться, чтоб картинка была красивая.

Заложников не брали, только зачем-то постреляли кучу мирного народа. Хотя понятно, зачем - убийство тоже реквизит в этом спектакле. Пожар тоже очень хорошо смотрится.

А требований никто не выдвигал никаких. Да и кто требует? Анонимные террористы... Се6йчас заговорили про ИГИЛ - ну понятно, кроме камуфляжа заметили бороды. А то, что вместе с камуфляжем бороды тоже снимаются, и террористы смешиваются с толпой, никто не вспоминает.

Где террористы? Где их трупы? Где "Альфа", "Витязь" и прочие центры "Антитеррор"? Я понимаю, все абсолютно секретно... До полной невидимости.

Сообщили только о выдвижении к месту теракта областного ОМОНа и СОБРа. И еще во всех почти сообщениях о том, что к месту теракта выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

А почему выехал, а не вышел? Администрация области в соседнем здании... Почему напали на концерт, а не на ту самую областную администрацию, областную прокуратуру и суд - все же там, неподалеку? Потому что чиновники нахрен никому не интересны?..

Я был в Буденновске и Кизляре - совсем непохоже, кроме того, что террористы тоже в камуфляже и бородатые. Но там диверсионные группы проникали к аэродромам, а больницы и захват заложников были способом отхода - как по учебнику.

На Норд-Ост похоже больше, тоже концертный зал, но и там были заложники, были требования, было авторство.

Тут ничего, только трупы и сгоревший концертный зал. Даже места подвигу нету...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Как считаш?
До Мурашек, очам видно очевидное написал 23.03.2024 09:43
Если это операция для создания информационного повода для ядерной войны, тогда силы еще есть у пыньки , а если для сплочения народа вокруг фигуры вождя с целью набрать новых мобиков, тогда режим падет к осени.
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