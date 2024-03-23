Нашлась принцесса Уэльская

Много в последнее время было спекуляций на тему неожиданного исчезновения Кейт Миддлтон из публичного пространства. Но ситуация разрешилась - у принцессы Уэльской диагностирован рак. Она проходит курс химиотерапии.
«Это были невероятно тяжёлые пару месяцев для всей нашей семьи», — сказала Миддлтон в видеообращении.
Она напомнила, что в январе перенесла серьёзную операцию на брюшной полости в Лондоне. По её словам, всё прошло успешно, но анализы после операции показали, что у неё рак.
Жаль, принцесса производит очень приятное впечатление...
Я вообще не очень понимаю, почему такое повышенное внимание именно к британскому королевскому дому, хотя в мире большинство стран по-прежнему сохраняют монархии. Даже в Европе есть испанский король, бельгийский, шведский, датский, норвежский, голландский, не говоря о всякой мелочевке вроде Лихтенштейна или Люксембурга. А еще ведь есть император Японии, король Саудовской Аравии и знаменитый султан Брунея, воспетывй Тимуром Шаовым...
А вот как зовут жену султана, не говоря уже о супруге его старшего сына?
А.Б.
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Кущ мелочный написал 23.03.2024 10:56