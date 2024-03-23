Нашлась принцесса Уэльская

Много в последнее время было спекуляций на тему неожиданного исчезновения Кейт Миддлтон из публичного пространства. Но ситуация разрешилась - у принцессы Уэльской диагностирован рак. Она проходит курс химиотерапии.

«Это были невероятно тяжёлые пару месяцев для всей нашей семьи», — сказала Миддлтон в видеообращении.

Она напомнила, что в январе перенесла серьёзную операцию на брюшной полости в Лондоне. По её словам, всё прошло успешно, но анализы после операции показали, что у неё рак.

Жаль, принцесса производит очень приятное впечатление...

Я вообще не очень понимаю, почему такое повышенное внимание именно к британскому королевскому дому, хотя в мире большинство стран по-прежнему сохраняют монархии. Даже в Европе есть испанский король, бельгийский, шведский, датский, норвежский, голландский, не говоря о всякой мелочевке вроде Лихтенштейна или Люксембурга. А еще ведь есть император Японии, король Саудовской Аравии и знаменитый султан Брунея, воспетывй Тимуром Шаовым...

А вот как зовут жену султана, не говоря уже о супруге его старшего сына?

А.Б.