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Московский листок

Нашлась принцесса Уэльская

Опубликовано 23.03.2024 в разделе комментариев 1

король британия
Нашлась принцесса Уэльская

Много в последнее время было спекуляций на тему неожиданного исчезновения Кейт Миддлтон из публичного пространства. Но ситуация разрешилась - у принцессы Уэльской диагностирован рак. Она проходит курс химиотерапии.

«Это были невероятно тяжёлые пару месяцев для всей нашей семьи», — сказала Миддлтон в видеообращении.

Она напомнила, что в январе перенесла серьёзную операцию на брюшной полости в Лондоне. По её словам, всё прошло успешно, но анализы после операции показали, что у неё рак.

Жаль, принцесса производит очень приятное впечатление...

Я вообще не очень понимаю, почему такое повышенное внимание именно к британскому королевскому дому, хотя в мире большинство стран по-прежнему сохраняют монархии. Даже в Европе есть испанский король, бельгийский, шведский, датский, норвежский, голландский, не говоря о всякой мелочевке вроде Лихтенштейна или Люксембурга. А еще ведь есть император Японии, король Саудовской Аравии и знаменитый султан Брунея, воспетывй Тимуром Шаовым...

А вот как зовут жену султана, не говоря уже о супруге его старшего сына?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re; не говоря о всякой мелочевке
Кущ мелочный написал 23.03.2024 10:56
Не говоря о всякой мелочевке вроде Баранова, на бензоколонке полно всяких *****, которые возомнили о себе бог весть что, писая мимо краденого унитаза. Особенно старый ***** пудинг-крысогном. Так вот это существо просто кушать не может, так хочет попасть хоть пяткой лаптя в круг этой "мелочевки" Но увы...
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