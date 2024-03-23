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Московский листок

США готовы к гиперзвуку

Опубликовано 23.03.2024 в разделе комментариев 1

сша война рф
США готовы к гиперзвуку

Американцы сообщили о финальных испытаниях гиперзвуковой ракеты AGM-183A (Air-Launched Rapid Response Weapon, ARRW). В корпорации Lockheed Martin заявили о полной готовности поставить ARRW на вооружение ВВС.

Статус безусловного лидера в гиперзвуковых вооружениях прочно закрепился за Россией.

Россия регулярно применяет такие ракеты во время конфликта на Украине, в частности накануне — во время удара по энергетической инфраструктуре. И это делает ее единственной страной, продемонстрировавшей "гиперзвук" не только в рамках тестовых и показательных пусков, но и в реальной боевой обстановке.

Вслед за Москвой к клубу гиперзвуковых держав присоединился Пекин — НОАК добилась гораздо большего, нежели США, успеха в испытании опытных образцов. А уже в 2019-м представила баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" (DF-17), которая служит носителем для доставки гиперзвукового блока DF-ZF. В 2022 году во время учений ее применили у берегов Тайваня. Помимо этого, в 2021-м китайцы испытали гиперзвуковой планирующий блок. Глайдер облетел вокруг земного шара, а затем поразил условную цель.

В 2022 году КНДР сообщила об успехе испытаний Hwasong-8, которая во время тестовых пусков развила скорость десять Махов и преодолела тысячу километров.

А в июне 2023-го Иран представил на оружейной выставке баллистическую ракету "Фаттах". Если верить заявленным характеристикам, она способна развивать скорость 15 Махов и поражать цели на расстоянии до 1400 километров.

Более того, в середине марта йеменские хуситы также сообщили, что провели испытания гиперзвукового оружия. По словам представителей "Ансар Алла", работающая на твердом топливе ракета сумела развить скорость до восьми Махов.

Теперь вот гиперзвук появился и у США...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Ну не пизздите уж говорят трое чотирилапих
Монморанси написал 23.03.2024 11:49
15 махов нет таких достижений у ракет.
Ракета падает из космоса и сама под силой тяжести развивает такие махи скорости. Где то так грубо говоря. А все остальное показушная рекламная хууйня...
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