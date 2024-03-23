Работодателей начали штрафовать за требование к сотрудникам быть на связи 24/7

Правда, не в России, а пока только в Китае.

Китайские профсоюзы выдвигают идею закрепления в трудовом законодательстве права на офлайн-отдых, поскольку современные технологии размывают границы между рабочим и свободным временем.

С такой инициативой выступил глава канцелярии Всекитайской федерации профсоюзов Люй Гоцюань: он призвал ужесточить наказание для работодателей, особенно активно внедряющих «скрытую сверхурочную работу».

«Три четверти миллиона человек ежегодно умирают от переутомления. Те, кто работает более 55 часов, имеют более высокий риск сердечных приступов и инсультов». Эти впечатляющие цифры приводятся в исследовании, сделанном по заказу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации труда (МОТ).

Порядка 90% сотрудников, по данным социологического опроса, проведенного в России еще в 2021 году, сообщили, что им приходится работать сверхурочно. Причем каждый четвертый перерабатывает более чем на 10 часов в неделю.

Но это касается тех, кто имеет трудовые отношения и контракт, в котором оговариваются условия труда согласно Трудовому кодексу.

Для платформенных занятых и самозанятых нет ничего.

Я сегдня поставлю на Социал ЗА и на ФОРУМе.мск от имени профсоюза самозанятых "Новый труд" опрос на тему переработки, потому что данные за 2021-й год немного устарели, я полагаю... И завтра поговорим...

А.Б.