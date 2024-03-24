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Московский листок

Теракт на минималках

Опубликовано 24.03.2024 в разделе комментариев 1

убийство терроризм
Теракт на минималках

Полный аналог применения БПЛА вместо штурмовой авиации - конечно, штурмовик Су-25 гораздо эффективней, чем продукция "авиамодельного кружка", но он стоит десятки миллионов долларов, а дрон - десятки тысяч, а то и меньше.

Вот и в Крокусе, который теперь войдет в историю наравне с Норд-Остом и Буденновском, все "на минималках" - бросовая агентура, бросовые исполнители. Им даже отход не обеспечили, сами как-то на видавшей виды "Рено" доехали до Брянской области, и дальше бы уехали, но случайно напоролись на бдительных мужиков...

Их ведь не "Альфа" задержала, не центр "Антитеррор" - штурма вообще не было, как приехали на своей колымаге, так на ней и уехали. По смыслу, кстати, не должны были - там же все на полуострове, выезд только один, на МКАД, если б его кто-то хоть попытался перекрыть... Есть еще один, но его навряд ли знали приезжие террористы.

И проехали они на засвеченной машине не меньше 400 километров по дорогам, где план "Перехват"...

А эффект получился на весь мир. И, как подсказывает практика, подражатели и повторители наверняка появятся. А что? Денег это стоит, считай, совсем ничего, вербовочная база неограниченная, миллионы, а в том же солнечном Таджикистане после гражданской войны людей, умеющих обращаться с оружием, сколько угодно.

И, кстати, никто не поинтересуется у Агаларова, на какую сумму был застрахован "Крокус-сити холл", сгоревший как свечка от взрыва пары гранат? Когда в нескольких сотнях метров от Крокуса сгорел рынок, там все понятно - краски, лаки, прочие горючие вещества. А в концертном зале-то что?

 



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Всего комментариев к статье: 1
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хочу все знать
Почемучка написал 24.03.2024 09:59
Всего лишь несколько коротких вопросов:
1) куда в этот вечер исчезла вооруженная охрана Крокуса, которая всегда здесь была?
2) почему омон, приезжающий на разгон оппозиции буквально в момент, когда разворачивается первый плакат, добирался до места происшествия со стрельбой целый час (там 5 минут ходьбы)?
3) почему арестованные подозреваемые на голову меньше и на полцентнера легче тех, кого видно на кадрах со стрельбой - не сыграло ли главнуб роль в признательных показаниях таджика его отрезанное ухо?
4) если четверо мигрантов способны поставить на уши Москву и путинскую РФ, убив и ранив несколько сотен людей, то что такое хваленая путинская стабильность?
В конечном итоге, очень уж история похожа на закулисные игры кремлевского плюгавого старца и рязанский сахарок
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