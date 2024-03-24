Британские ракеты голосуют за тоннель под Севастопольской бухтой

Работа морского пассажирский транспорта в Севастополе приостановлена после крупного ракетного обстрела.

На конечных остановочных пунктах - площади Захарова и площади Нахимова - организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте.

При этом причины ввода ограничений не уточняются.

До этого мэр Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении крупнейшей ракетной атаки за последнее время. В городе работали средства ПВО, которые сбивали ракеты ВСУ. Осколки от снарядов падали на город, что привело к гибели 65-летнего местного жителя, ранения получили еще четыре человека.

Это, выходит, спасибо нашим европейским учителям, собственных ракет, спокобных наносить точные удары на таком расстоянии, у Украины нет.

И чего стоят все мантры о применении европейского оружия только по военным целям? Ах да, Севастополь целиком и есть военная цель! Он и строился при Екатерине как крепость... Поэтому удар по штабу ВМФ был допустимым, хотя осколки ракеты "Storm shadow" упали возле театра имени Луначарского - его не жалко, это ведь русский драматический театр. Единственный, кстати, где ставят Луначарского... Ну и старинная первая гимназия там же, рядом со штабом...

Вот и удары в район Севастопольской бухты, которую на Украине уже переименовали в Ахтиарскую, тоже оправданы - там же корабли стоят. А то, что это единственная переправа на Северную сторону, куда половина города ездит на работу - это ничего, издержки... И полумиллионый город тоже в издержки.

Кстати, это одно из узких мест города - я об этом писал и говорил сразу после присоединения, но кто меня слушал? И кому слушать? Губернатору Овсянникову, который сейчас в Лондоне под следствием... Ему было не до транспорта. А нынешний Развозжаев - тот вообще на другой волне.

А то, что километр по бухте до Северной стороны - это убийственная цель для артиллерии противника, писал еще Толстой в Севастопольских рассказах. За полтораста лет кое что изменилось, конечно - катера стали побольше, дороги получше... А в объезд - это полсотни верст, на минуточку.

И спор, что лучше - мост или тоннель как-то решился сам собой. Тем более, что тоннель дешевле, и китайцы построят его быстрей. Через Корабельную сторону, в районе Килен-бухты. Они, кстати, и вместо Крымского моста предлагали тоннель. Забыли, геостратеги? Память как у аквариумной рыбки...

Севастополь-то ведь всегда будет крепостью. Теперь это уже всем понятно.

А.Б.