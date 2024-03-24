Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Британские ракеты голосуют за тоннель под Севастопольской бухтой

Опубликовано 24.03.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Британские ракеты голосуют за тоннель под Севастопольской бухтой

Работа морского пассажирский транспорта в Севастополе приостановлена после крупного ракетного обстрела.

На конечных остановочных пунктах - площади Захарова и площади Нахимова - организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте.

При этом причины ввода ограничений не уточняются.

До этого мэр Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении крупнейшей ракетной атаки за последнее время. В городе работали средства ПВО, которые сбивали ракеты ВСУ. Осколки от снарядов падали на город, что привело к гибели 65-летнего местного жителя, ранения получили еще четыре человека.

Это, выходит, спасибо нашим европейским учителям, собственных ракет, спокобных наносить точные удары на таком расстоянии, у Украины нет.

И чего стоят все мантры о применении европейского оружия только по военным целям? Ах да, Севастополь целиком и есть военная цель! Он и строился при Екатерине как крепость... Поэтому удар по штабу ВМФ был допустимым, хотя осколки ракеты "Storm shadow" упали возле театра имени Луначарского - его не жалко, это ведь русский драматический театр. Единственный, кстати, где ставят Луначарского... Ну и старинная первая гимназия там же, рядом со штабом...

Вот и удары в район Севастопольской бухты, которую на Украине уже переименовали в Ахтиарскую, тоже оправданы - там же корабли стоят. А то, что это единственная переправа на Северную сторону, куда половина города ездит на работу - это ничего, издержки... И полумиллионый город тоже в издержки.

Кстати, это одно из узких мест города - я об этом писал и говорил сразу после присоединения, но кто меня слушал? И кому слушать? Губернатору Овсянникову, который сейчас в Лондоне под следствием... Ему было не до транспорта. А нынешний Развозжаев - тот вообще на другой волне.

А то, что километр по бухте до Северной стороны - это убийственная цель для артиллерии противника, писал еще Толстой в Севастопольских рассказах. За полтораста лет кое что изменилось, конечно - катера стали побольше, дороги получше... А в объезд - это полсотни верст, на минуточку.

И спор, что лучше - мост или тоннель как-то решился сам собой. Тем более, что тоннель дешевле, и китайцы построят его быстрей. Через Корабельную сторону, в районе Килен-бухты. Они, кстати, и вместо Крымского моста предлагали тоннель. Забыли, геостратеги? Память как у аквариумной рыбки...

Севастополь-то ведь всегда будет крепостью. Теперь это уже всем понятно.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Анастасия Сволочкова написал 24.03.2024 10:07
Усатая говорящая голова наконец-то признала СВО войной. Тогда с какой стати требовать с противника благородных поступков? Если вы наносите ракетные удары, то ждите ударов по вам. Если вы размахиваете ядерной дубиной, то ждите ответки.
С путинщиной в бою словно опытный боксер, хорошо работающий по корпусу, истощая силы мордоворота. Ждем мощного нокаутирующего удара по бесчеловечному кровавому режиму
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Я был в Буденновске и Кизляре - совсем непохоже
Я был в Буденновске и Кизляре - совсем непохоже
23.03.2024
Что есть человек
Что есть человек
08.03.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Из Белгородской области эвакуируют детей (1)
Блинкен заявил, что США решительно осуждают теракт в Красногорске (0)
Британские ракеты голосуют за тоннель под Севастопольской бухтой (1)
Теракт на минималках (1)
Я был в Буденновске и Кизляре - совсем непохоже (0)
Работодателей начали штрафовать за требование к сотрудникам быть на связи 24/7 (0)
США готовы к гиперзвуку (4)
Нашлась принцесса Уэльская (3)
Теракт, где нет места подвигу (37)
Теракт "до востребования" (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Всегда это говорила
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: По ту сторону провода: Кто стоит за исполнителями теракта в "Крокус сити холле"
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Теракт в Крокусе
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Путорана-2020. Часть 12. Озеро Дюпкун и первый водопад
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Путорана-2020. Часть 12. Озеро Дюпкун и первый водопад.
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss