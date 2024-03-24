Блинкен заявил, что США решительно осуждают теракт в Красногорске

"Соединенные Штаты решительно осуждают вчерашний смертоносный теракт в Москве. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и любимым тех, кто был убит, и всем, кто пострадал в результате этого чудовищного преступления. Мы осуждаем терроризм во всех проявлениях и солидарны с российским народом, скорбящим по тем, чьи жизни унесло это ужасное событие", - говорится в заявлении.

Положим, жизни унесло не "событие", а некоторые люди, и не только непосредственные исполнители, но и те, кто их нанял, организовал и имел при этом какие-то цели. Кто это? Ищи, кому выгодно, говорили еще римляне...

"Гражданам США не следует приезжать в Россию, а тем, кто проживает в России или путешествует по ней, следует немедленно покинуть страну", - заявили в Госдепе.

С чего бы это? Ведь все уже произошло... Или не все, и в Госдепе что-то важное знают?

А.Б.