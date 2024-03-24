Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Блинкен заявил, что США решительно осуждают теракт в Красногорске

Опубликовано 24.03.2024 в разделе комментариев 0

сша рф
Блинкен заявил, что США решительно осуждают теракт в Красногорске

"Соединенные Штаты решительно осуждают вчерашний смертоносный теракт в Москве. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и любимым тех, кто был убит, и всем, кто пострадал в результате этого чудовищного преступления. Мы осуждаем терроризм во всех проявлениях и солидарны с российским народом, скорбящим по тем, чьи жизни унесло это ужасное событие", - говорится в заявлении.

Положим, жизни унесло не "событие", а некоторые люди, и не только непосредственные исполнители, но и те, кто их нанял, организовал и имел при этом какие-то цели. Кто это? Ищи, кому выгодно, говорили еще римляне...

"Гражданам США не следует приезжать в Россию, а тем, кто проживает в России или путешествует по ней, следует немедленно покинуть страну", - заявили в Госдепе.

С чего бы это? Ведь все уже произошло... Или не все, и в Госдепе что-то важное знают?

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Я был в Буденновске и Кизляре - совсем непохоже
Я был в Буденновске и Кизляре - совсем непохоже
23.03.2024
Что есть человек
Что есть человек
08.03.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Из Белгородской области эвакуируют детей (1)
Блинкен заявил, что США решительно осуждают теракт в Красногорске (0)
Британские ракеты голосуют за тоннель под Севастопольской бухтой (1)
Теракт на минималках (1)
Я был в Буденновске и Кизляре - совсем непохоже (0)
Работодателей начали штрафовать за требование к сотрудникам быть на связи 24/7 (0)
США готовы к гиперзвуку (4)
Нашлась принцесса Уэльская (3)
Теракт, где нет места подвигу (37)
Теракт "до востребования" (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Всегда это говорила
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: По ту сторону провода: Кто стоит за исполнителями теракта в "Крокус сити холле"
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Теракт в Крокусе
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Путорана-2020. Часть 12. Озеро Дюпкун и первый водопад
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Путорана-2020. Часть 12. Озеро Дюпкун и первый водопад.
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss