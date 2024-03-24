Из Белгородской области эвакуируют детей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об эвакуации из региона 590 детей из-за угрозы обстрелов.

"150 наших детей из Белгородского района выезжают в Астраханскую область, а 540 ребятишек, мальчишек и девчонок, выезжают в Самарскую область", - рассказал он.

Изначально детей эвакуируют на три недели, однако в случае, если обстановка не улучшится, они будут размещены в соседних регионах до конца учебного года. Им будет предоставлено жилье и места в учебных заведениях Самарской и Астраханской областей.

Как я понимаю, эвакуация детей из приграничных регионов не входила в первоначальный план СВО? Иначе эвакуацию начали бы заранее.

А эвакуация детей из Красногорского района Московской области пока не планируется?

А.Б.