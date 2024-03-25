О необходимости создания профсоюза самозанятых и платформенно занятых

Новый этап национального развития России, характеризующийся всплеском экономического роста и ускоренной реиндустриализации, на фоне СВО, санкций и требований импортозамещения привел к обострению множества объективных противоречий: от межгосударственных до трудовых и классовых. Это ярко проявляется в трансформации рынка труда с развитием дистанционной занятости, платформенной занятости и института самозанятых, затрагивающих не только таксистов или курьеров, но и многих высококвалифицированных узких специалистов с уникальным опытом. Официально признано разрушение системы профессиональной подготовки, при этом очевидным становится не только острый дефицит квалифицированных работников, но и вообще разбалансировка рынка труд при стремящейся к нулю безработице.

При этом возникает парадоксальное, с точки зрения официальной экономической науки, явление - на фоне острого дефицита работников (по опросам рекрутинговых агентств 85% работодателей ощущают нехватку персонала) не происходит заметного роста заработной платы, хотя Президент России и поставил задачу построения в стране экономики высоких зарплат. Так, годовой темп прироста зарплатных предложений работодателей в Москве составил в номинальном выражении, то есть, без учета инфляции: в сфере информационных технологий - 8,1%,в строительстве - 6,9%, в сфере маркетинга и рекламы 6,6% , у работников банков - 6,2%. При этом, по сообщениям Росстата инфляция в России за 2023 год составила 7,42% (11,94% в 2022 году, 8,39% в 2021 году, 4,9% в 2020 году и 3,0% в 2019 году). Даже государство не обеспечивает достаточный, не говоря уже об опережающем рост заработной платы в бюджетном секторе и на государственных предприятиях, например, многие преподаватели своим основным источником доходов делают самозанятость и переходят в этот режим налогообложения.

При этом на “демографическую яму”накладываются последствия СВО, по некоторым оценкам, около 5-7% работников были мобилизованы, и до 15% покинули Россию, опасаясь призыва на военную службу. Больше того, начался отток мигрантов — бывшие “гастарбайтеры” все чаще отказываются работать за текущие зарплаты при текущем уровне цен и курсе рубля, в странах Средней Азии уже налаживается система организованной (хоть зачастую и теневой) отправки работников в другие страны.

Так, по проведенному в Узбекистане опросу среди вернувшихся из России работников основными причинами их отъезда называются падение курса рубля, рост цен в России, ужесточение миграционной политики в части правил и условий получения патента и сократили число городов, где мигрантам разрешено работать, культурные различия и наличие пожилых родственников на Родине. Наконец, ужесточение условий получения российского гражданства устранило и этот стимул ехать работать в нашу страну.

Итак, недостаточная заработная плата в реальном секторе, несоответствующая рыночным условиям, когда работодатели должны предлагать ставки оплаты труда и условия труда, а работники - свои желание трудиться, квалификацию, навыки и умения, падение интереса молодежи и не только ее к освоению производственных профессий, попытки превращения режимов самозанятости и платформенной занятости в средство сверхэксплуатации трудящихся и механизм ухода от налогов создали критическую ситуацию в отношения между Трудом и Капиталом в нашей стране. Больше того идет дезинтеграция, распад на отдельные части самого понятия наёмного труда.Миллионы самозанятых и платформенных занятых оказались вне защиты Трудового кодекса и профсоюзной солидарности. ФНПР даже использует понятие “анархия «свободного рынка», которое привело к диспропорциям в составе рабочей силы, сильнейшему дефициту кадров, отсутствию системности в оплате труда и ухудшению безопасности труда”.

Труд миллионов самозанятых и платформенно занятых не должен стать синонимом трудового бесправия и экономического закабаления. Пока же в части платформенной занятости трудящиеся в общем случае не имеют права ни на безопасный труд, ни на оплачиваемый отпуск, ни на больничный, ни на пенсию,а исходя из расчетов на основе отчислений по налогу на профессиональный доход, более 80% самозанятых либо не имеет дохода, либо получают доходы ниже минимального размера оплаты труда.

Идут попытки юридически уравнять трудящихся и капитал в виде гражданско-правовых договоров, То есть, хотя в реальных условиях жизни, в хозяйственном процессе, в социальных отношениях, в быту люди становятся все более и более неравны друг другу: нагромождение ослепительной роскоши на одном полюсе, бедность и безнадежность - на другом, в области регулируемых трудовых отношений, да и государственно-правовой надстройки вообще эти зияющие противоречия исчезают; в рамках думских обсуждений туда проникают лишь бесплотные юридические тени.

Представляется, что защитой трудящихся должно быть их единство в борьбе за свои права, у каждого - вне зависимости от формы занятости - должно возникнуть юнионистское мировоззрение, своего рода социально - психологический императив, преодолевающий культивирующиеся уже три десятилетия индивидуалистические установки. Особенно это важно для платформенной экономики и самозанятости. Курьеры, водители, работники агропромышленного комплекса, репетиторы или консультанты в Калининграде, Москве и на Сахалине должны ощущать единство интересов и проявлять солидарность друг с другом.

В политической истории нашей страны профсоюзное движение обычно не играло той значимой роли, которая характерна для многих государств - от Западной Европы до Латинской Америки и даже Африки и Азии. Но в точках исторических развилок профсоюзный вопрос становился одним из самых острых - достаточно вспомнить знаменитую дискуссию о профсоюзах перед введением НЭПа, самоубийство вождя советских профсоюзов Михаила Томского или шахтерские протесты 1990 года.

Похоже, Россия вступают в очередной период “бифуркации” - развилки исторического развития, и показательно, что в ноябре 2023 года был зарегистрирован «Межрегиональный профсоюз работников платформенной экономики «Независимый Профсоюз Новый Труд» - первый в России профсоюз, защищающий права самозанятых, работников платформенной занятости и предпринимателей, не осуществляющих наем персонала. Председателем профсоюза избрана Дарья Митина.

И перед профсоюзом “Новый труд” стоят важнейшие задачи, и нельзя исключать,что их решение может оказаться судьбоносным для самого существования нашей страны в условиях агрессивных попыток стран НАТО разрушить нашу страну путем разжигания внутренних противоречий.

Саид Гафуров,

Руководитель аналитического управления профсоюза “Новый труд”