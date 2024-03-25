Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Врачей могут перестать приравнивать к официантам

Опубликовано 25.03.2024 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Врачей могут перестать приравнивать к официантам

Несколько сенаторов и депутатов внесли в Госдуму законопроект, по которому работу врачей будут классифицировать как «медицинскую помощь» вместо нынешних «медицинских услуг». Наконец-то сообразили, что врачей не стоить приравнивать к официантам и банщикам.

«Законодатели отмечают, что в последнее время участились случаи привлечения врачей по ст. 238 УК РФ „Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности“. Они предлагают перестать называть комплекс действий врачей для лечения пациента „медицинской услугой“, оставив этот термин только для финансовых документов.

Сегодня термин „услуга“ в ст. 238 УК РФ делает возможным ее распространение на медицинскую помощь. При этом речь идет о прямом умысле совершить преступление.

Интересно, а врачам, которые сидят или уже отсидели за „выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности“, амнистия будет?

А то ведь как бывает? Спасает один человек жизнь другому человеку, но неудачно. Гибнет пациент. И тут уже оказывается, что врач не спасением жизни занимался, а услугу оказывал, и его "услуга" оказалась не надлежащего качества...

Но дело в том, что парикмахер может отказаться оказывать вам услугу - допустим, обнаружил вшей или машинка у него сломалась. А врач отказаться не может, статью за отказ в помощи никто не отменял. И никого уже не интересует, умеет он или не умеет делать ту или иную манипуляцию, есть или нет у него необходимые лекарства и как он сам при этом себя чувствует.

Ну, может, переведут наконец врачей из сферы услуг в оказывающие неотложную помощь, как пожарных или полицейских.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Я был в Буденновске и Кизляре - совсем непохоже
Я был в Буденновске и Кизляре - совсем непохоже
23.03.2024
Что есть человек
Что есть человек
08.03.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Врачей могут перестать приравнивать к официантам (0)
О необходимости создания профсоюза самозанятых и платформенно занятых (0)
Из Белгородской области эвакуируют детей (12)
Блинкен заявил, что США решительно осуждают теракт в Красногорске (4)
Британские ракеты голосуют за тоннель под Севастопольской бухтой (14)
Теракт на минималках (44)
Я был в Буденновске и Кизляре - совсем непохоже (0)
Работодателей начали штрафовать за требование к сотрудникам быть на связи 24/7 (0)
США готовы к гиперзвуку (4)
Нашлась принцесса Уэльская (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Повестка дня - 15: прекратить войну либеральных одичалых имитаторов против народа!
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Что такое коммунизм?
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: 25 лет теракту в Сербии, ставшей на пути к господству США в Европе
Михаил Делягин Михаил Делягин: Повестка дня - 14: и нулевой ставки мало
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Путорана-2020. Часть 13. Водопад Медвежий и красоты осенней лесотундры
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss