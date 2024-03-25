Врачей могут перестать приравнивать к официантам

Несколько сенаторов и депутатов внесли в Госдуму законопроект, по которому работу врачей будут классифицировать как «медицинскую помощь» вместо нынешних «медицинских услуг». Наконец-то сообразили, что врачей не стоить приравнивать к официантам и банщикам.

«Законодатели отмечают, что в последнее время участились случаи привлечения врачей по ст. 238 УК РФ „Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности“. Они предлагают перестать называть комплекс действий врачей для лечения пациента „медицинской услугой“, оставив этот термин только для финансовых документов.

Сегодня термин „услуга“ в ст. 238 УК РФ делает возможным ее распространение на медицинскую помощь. При этом речь идет о прямом умысле совершить преступление.

Интересно, а врачам, которые сидят или уже отсидели за „выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности“, амнистия будет?

А то ведь как бывает? Спасает один человек жизнь другому человеку, но неудачно. Гибнет пациент. И тут уже оказывается, что врач не спасением жизни занимался, а услугу оказывал, и его "услуга" оказалась не надлежащего качества...

Но дело в том, что парикмахер может отказаться оказывать вам услугу - допустим, обнаружил вшей или машинка у него сломалась. А врач отказаться не может, статью за отказ в помощи никто не отменял. И никого уже не интересует, умеет он или не умеет делать ту или иную манипуляцию, есть или нет у него необходимые лекарства и как он сам при этом себя чувствует.

Ну, может, переведут наконец врачей из сферы услуг в оказывающие неотложную помощь, как пожарных или полицейских.

А.Б.