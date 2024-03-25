У нас идет война - дьявола с православием

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя заявил, что агрессия НАТО против Югославии 25 лет назад была эпизодом борьбы дьявола с православием, и его слова приводит государственное РИА Новости.

«Очередной показательный эпизод извечной борьбы против Православной веры и ее носителей, ведущейся князем мира сего», — сказал предстоятель.

По его словам, главное целью НАТО было отторжение от Сербии Косова и Метохии — колыбели Сербского Православия.

Думаю, генералы стран НАТО были несказанно удивлены такой трактовкой их действий. Особенно генералы НАТО из православных Румынии, Болгарии и Словакии.

Оказывается Сербия пострадала за православие. А Хорватия за католицизм? А Босния за ислам?

Я не думаю, что гражданин Гундяев сам искренне верит тому, что говорит. Но такая средневековая трактовка внешней политики из уст предстоятеля церкви может восприниматься и как официальная позиция Кремля, к которому и патриарх, и его присные сегодня приближены даже физически - у патриарха даже квартира в Доме на набережной, в прямой видимости от Кремля. Хотя он и монах, ему вроде дорогая недвижимость не положена...

Но я о трактовке. Хотелось бы заслушать хотя бы Захарову, считают ли в МИДе Югославскую войну походом дьявола супротив православной веры?

А.Б.