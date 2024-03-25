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Московский листок

Маск будет поддерживать Трампа

Опубликовано 25.03.2024 в разделе комментариев 0

твиттер маск
Маск будет поддерживать Трампа

Илон Маск заявил об отказе в дальнейшем поддерживать демократов и выразил мнение, что США необходима победа представителя Республиканской партии на выборах президента, иначе стране «придет конец».

«Еще несколько лет назад я был на 100% за демократов. Сейчас я думаю, что нам нужна “красная волна”, иначе Америке наступит конец», – написал он.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах заявили действующий президент США Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп.

Что Маск имел в виду под "красной волной" не очень понятно, но республиканцы и миллиардер Трамп в частности ни разу не левые. Более того, демократы традиционно считаются левей, чем республиканцы.

 А.Б.



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