Маск будет поддерживать Трампа

Илон Маск заявил об отказе в дальнейшем поддерживать демократов и выразил мнение, что США необходима победа представителя Республиканской партии на выборах президента, иначе стране «придет конец».

«Еще несколько лет назад я был на 100% за демократов. Сейчас я думаю, что нам нужна “красная волна”, иначе Америке наступит конец», – написал он.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах заявили действующий президент США Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп.

Что Маск имел в виду под "красной волной" не очень понятно, но республиканцы и миллиардер Трамп в частности ни разу не левые. Более того, демократы традиционно считаются левей, чем республиканцы.

А.Б.